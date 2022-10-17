Секта, задание из «группы смерти» или драка: Новые детали загадочного убийства подростка на востоке Москвы

После осмотра места и тела внимание специалистов привлекает целый набор странностей Фото: Александр РОГОЗА

«Такое ощущение, будто его уже после смерти в такой странной позе усадили - как йога», - говорит источник в правоохранительных органах.

На тело подростка днем в воскресенье случайно наткнулся житель многоэтажки на востоке Москвы. Мужчина вышел прогуляться по парку с собакой, пытался срезать к озеру по тропинке, идущей через заросли берез. И внезапно увидел сидящего, оперевшись на дерево, школьника. Лицо - сильно побито.

«По словам мужчины, он подошел ближе и окрикнул подростка. Но тот сидел не шелохнувшись».

Собачника удивило, конечно, что молодой человек без одежды - в одних трусах. На дворе все-таки не май-месяц, а октябрь, всего +7 и пар изо рта. Тронул подростка за плечо и понял, что тот мертв...

НАБОР СТРАННОСТЕЙ

После осмотра места и тела внимание специалистов привлекает целый набор странностей:

- Погибший - без верхней одежды. При этом сами вещи (без следов крови) аккуратно сложены рядом.

- Здесь же остался лежать телефон жертвы. Было бы это ограбление, дорогую вещь наверняка унесли.

- «Поза йога» - тоже загадка.

Личность погибшего удалось установить. 14-летний Даниэль (имя изменено) учился в одной из школ района Косино-Ухтомский. С вечера субботы его искали родные - парень не вернулся домой и перестал отвечать на звонки.

«Позже младший брат школьника признался родителям, что Даниэль накануне сказал ему, что «идет драться». Предполагалось, что речь идет о некоей встрече с участием нескольких человек, - говорит источник.

На тело подростка днем в воскресенье случайно наткнулся житель многоэтажки на востоке Москвы Фото: Александр РОГОЗА

Судя по всему, драка (или просто избиение) действительно была.

«По предварительным данным, причиной смерти мог стать сильный удар в голову, - продолжает наш собеседник. - Кроме того, на теле были обнаружены травмы и других частей тела».

Получается, кто-то избил подростка (перед этим раздев или заставив раздеться), а потом усадил у березы и ушел?

НА БЕРЕГУ СВЯТОГО ОЗЕРА

Парк, где все произошло, раскинулся вокруг Святого озера. Берег густо зарос деревьями, основная прогулочная аллея находится примерно в сотне метров от воды. Чтобы попасть на место убийства, нужно свернуть на одну из еле видных боковых тропинок. В понедельник здесь (вторые сутки!) продолжали работать следователи и криминалисты. Красно-белыми лентами оцеплена довольно большая площадка - примерно 10 на 30 метров. Ее обследует человек с металлоискателем. Но посторонних просят удалиться «до окончания следственных действий».

- С одной стороны отсюда до аллеи, где люди гуляют, метров тридцать всего, - объясняют местные. - Но во-первых гуляющих с наступлением холодов стало намного меньше. А во-вторых, деревья так густо выросли, что даже если драка будет - может никто и не услышать!

И камер видеонаблюдения, которые могли хотя бы снять сам заход в «лес» погибшего Даниэля и кого-то еще, в этой части парка нет.

При этом жители окрестных домов обсуждают и разные мистические версии случившегося.

- А вдруг это ритуальное убийство? Вдруг это сатанисты? - разохалась пенсионерка по имени Лидия Викторовна.

- Почему вы так думаете?

- Ну а зачем же он разделся и дрался в одних трусах при такой температуре? А может и не дрался, а его просто били...

14-летнего подростка нашли без одежды в зарослях у Святого озера в Москве Фото: Александр РОГОЗА

Тут надо понимать, что Святое озеро постоянно привлекает православных паломников. Каждое лето здесь крестный ход проводится. Насть легенда, что когда-то на месте озера стоял храм. Однажды в него зашел некий разбойник. Лихому человеку внезапно явился ангел и так ему стало совестно находится в доме Божьем с такой кучей грехов на душе, что выскочил разбойник. Прямо на его глазах храм ушел под землю и на этом месте разлилось озеро. Причем, местные утверждают, что дна у озера нет («приезжали водолазы, пытались измерить, на 100 метров аппаратуру опускали, на 200 - не получилось»).

- А что если сектанты вот так решили святое место испортить? - волнуется Лидия Викторовна.

ВЕРСИЯ БЫВШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ

У бывшего следователя МВД, а ныне адвоката Александра Карабанова более «мирская» версия. Но от этого не менее жуткая.

- Мы с вами пока всех деталей не знаем, но на первый взгляд это похоже на какое-то задание из так называемых «групп смерти». Они, к сожалению, по-прежнему существуют. Кураторы могут раздавать самые страшные задания - принести определенный вред самому себе или кому-то еще.

То есть - например - некие подростки могли избивать Даниэля, а он должен был сносить побои. Или заданием изначально как раз было избиение до смерти...

Как было на самом деле - выясняет следствие.

По словам экс-следователя Карабанова, если в момент убийства рядом с убитым парнем находился кто-то еще, найти этих людей можно с помощью биллинга.

- Судмедэксперт называет время, когда парню были нанесены повреждения. Следователь запрашивает у операторов мобильной связи данные по всем соединениям в этом квадрате в такие-то часы и смотрит, чьи телефоны здесь появлялись... Но есть и другие экспертизы, которые нужно провести в первую очередь. Например, на наличие в организме погибшего подростка следов наркотиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения несовершеннолетнего, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.