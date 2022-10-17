Секта, задание из «группы смерти» или драка: Новые детали загадочного убийства подростка на востоке Москвы

После осмотра места и тела внимание специалистов привлекает целый набор странностей
Фото: Александр РОГОЗА
«Такое ощущение, будто его уже после смерти в такой странной позе усадили - как йога», - говорит источник в правоохранительных органах.
На тело подростка днем в воскресенье случайно наткнулся житель многоэтажки на востоке Москвы. Мужчина вышел прогуляться по парку с собакой, пытался срезать к озеру по тропинке, идущей через заросли берез. И внезапно увидел сидящего, оперевшись на дерево, школьника. Лицо - сильно побито.
«По словам мужчины, он подошел ближе и окрикнул подростка. Но тот сидел не шелохнувшись».
Собачника удивило, конечно, что молодой человек без одежды - в одних трусах. На дворе все-таки не май-месяц, а октябрь, всего +7 и пар изо рта. Тронул подростка за плечо и понял, что тот мертв...
НАБОР СТРАННОСТЕЙ
После осмотра места и тела внимание специалистов привлекает целый набор странностей:
- Погибший - без верхней одежды. При этом сами вещи (без следов крови) аккуратно сложены рядом.
- Здесь же остался лежать телефон жертвы. Было бы это ограбление, дорогую вещь наверняка унесли.
- «Поза йога» - тоже загадка.
Личность погибшего удалось установить. 14-летний Даниэль (имя изменено) учился в одной из школ района Косино-Ухтомский. С вечера субботы его искали родные - парень не вернулся домой и перестал отвечать на звонки.
«Позже младший брат школьника признался родителям, что Даниэль накануне сказал ему, что «идет драться». Предполагалось, что речь идет о некоей встрече с участием нескольких человек, - говорит источник.
На тело подростка днем в воскресенье случайно наткнулся житель многоэтажки на востоке Москвы
Фото: Александр РОГОЗА
Судя по всему, драка (или просто избиение) действительно была.
«По предварительным данным, причиной смерти мог стать сильный удар в голову, - продолжает наш собеседник. - Кроме того, на теле были обнаружены травмы и других частей тела».
Получается, кто-то избил подростка (перед этим раздев или заставив раздеться), а потом усадил у березы и ушел?
НА БЕРЕГУ СВЯТОГО ОЗЕРА
Парк, где все произошло, раскинулся вокруг Святого озера. Берег густо зарос деревьями, основная прогулочная аллея находится примерно в сотне метров от воды. Чтобы попасть на место убийства, нужно свернуть на одну из еле видных боковых тропинок. В понедельник здесь (вторые сутки!) продолжали работать следователи и криминалисты. Красно-белыми лентами оцеплена довольно большая площадка - примерно 10 на 30 метров. Ее обследует человек с металлоискателем. Но посторонних просят удалиться «до окончания следственных действий».
- С одной стороны отсюда до аллеи, где люди гуляют, метров тридцать всего, - объясняют местные. - Но во-первых гуляющих с наступлением холодов стало намного меньше. А во-вторых, деревья так густо выросли, что даже если драка будет - может никто и не услышать!
И камер видеонаблюдения, которые могли хотя бы снять сам заход в «лес» погибшего Даниэля и кого-то еще, в этой части парка нет.
При этом жители окрестных домов обсуждают и разные мистические версии случившегося.
- А вдруг это ритуальное убийство? Вдруг это сатанисты? - разохалась пенсионерка по имени Лидия Викторовна.
- Почему вы так думаете?
- Ну а зачем же он разделся и дрался в одних трусах при такой температуре? А может и не дрался, а его просто били...
14-летнего подростка нашли без одежды в зарослях у Святого озера в Москве
Фото: Александр РОГОЗА
Тут надо понимать, что Святое озеро постоянно привлекает православных паломников. Каждое лето здесь крестный ход проводится. Насть легенда, что когда-то на месте озера стоял храм. Однажды в него зашел некий разбойник. Лихому человеку внезапно явился ангел и так ему стало совестно находится в доме Божьем с такой кучей грехов на душе, что выскочил разбойник. Прямо на его глазах храм ушел под землю и на этом месте разлилось озеро. Причем, местные утверждают, что дна у озера нет («приезжали водолазы, пытались измерить, на 100 метров аппаратуру опускали, на 200 - не получилось»).
- А что если сектанты вот так решили святое место испортить? - волнуется Лидия Викторовна.
ВЕРСИЯ БЫВШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ
У бывшего следователя МВД, а ныне адвоката Александра Карабанова более «мирская» версия. Но от этого не менее жуткая.
- Мы с вами пока всех деталей не знаем, но на первый взгляд это похоже на какое-то задание из так называемых «групп смерти». Они, к сожалению, по-прежнему существуют. Кураторы могут раздавать самые страшные задания - принести определенный вред самому себе или кому-то еще.
То есть - например - некие подростки могли избивать Даниэля, а он должен был сносить побои. Или заданием изначально как раз было избиение до смерти...
Как было на самом деле - выясняет следствие.
По словам экс-следователя Карабанова, если в момент убийства рядом с убитым парнем находился кто-то еще, найти этих людей можно с помощью биллинга.
- Судмедэксперт называет время, когда парню были нанесены повреждения. Следователь запрашивает у операторов мобильной связи данные по всем соединениям в этом квадрате в такие-то часы и смотрит, чьи телефоны здесь появлялись... Но есть и другие экспертизы, которые нужно провести в первую очередь. Например, на наличие в организме погибшего подростка следов наркотиков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
- Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения несовершеннолетнего, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.