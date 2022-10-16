Голое тело ушедшего гулять 14-летнего подростка нашли в районе «Косино-Ухтомский» в Москве

Тело 14-летнего мальчика нашли на востоке столицы Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве на участке местности, расположенной в районе «Косино-Ухтомский», 16 октября 2022 года обнаружили тело 14-летнего подростка. По факту случившегося Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Предварительно установлено, что накануне мальчик ушел на прогулку со своими товарищами и не вернулся домой. После этого родители подростка обратились в полицию.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают полную картину произошедшего: изучают видеозаписи с камер наблюдения и маршрут передвижения ребенка. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти. В ближайшее время правоохранители опросят родственников и знакомых погибшего юноши.

По факту обнаружения тела решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина заживо сгорел в гараже на северо-западе Москвы. Его тело обнаружили после ликвидации возгорания. Предположительно, пожар в постройке произошел из-за неосторожного обращения с огнем.