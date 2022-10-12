Мужчина заживо сгорел при пожаре в гараже на северо-западе Москвы

Пожар произошел в гараже на Строительном проезде Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве мужчина сгорел заживо при пожаре в гараже на Строительном проезде. По факту гибели человека Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Пожар в нежилом помещении произошел в среду, 12 октября, на северо-западе столицы. После ликвидации возгорания в гараже обнаружили тело 55-летнего мужчины.Тушинский межрайонный следственный отдел проводит проверку. Предварительно, пожар в постройке произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все детали случившегося. Специалисты назначили пожарно-техническую экспертизу для выяснения точной причины пожара. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал, что двое рабочих сгорели заживо на стройке на западе Москвы. ЧП произошло на улице Родниковой в районе Солнцево. Площадь возгорания внутри бытовки составила 18 квадратных метров.