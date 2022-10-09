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Происшествия9 октября 2022 6:06

Двое рабочих сгорели заживо на стройке на западе Москвы

ЧП произошло на улице Родниковой в районе Солнцево
Ирина РЕБРИКОВА
Пожар произошел в бытовом помещении на стройке

Пожар произошел в бытовом помещении на стройке

Фото: ГСУ СК России по Москве

Во время пожара, произошедшего поздно вечером 8 октября на стройплощадке по адресу улица Родниковая, 5А в Солнцево, погибли двое рабочих, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Огонь охватил площадь в 18 квадратных метров внутри бытовки, в которой находились люди. Сигнал о пожаре на пульт спасателей поступил в 22:25, а уже в 22:39 возгорание было потушено, но спасти рабочих не удалось.

После произошедшего представители Следственного комитета России начали доследственную проверку.

- Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, - отмечается в сообщении столичного управления ведомства.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, опрашиваются возможные очевидцы пожара.

Ранее KP.RU сообщил о стрельбе на западе Москвы. Житель Кунцевского района открыл стрельбу из охотничьего ружья по припаркованным во дворе машинам и ранил полицейского. Задержали его только после ответной стрельбы.