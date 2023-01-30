Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику на Дмитровском шоссе

Фото: mos.ru

В разных районах столицы продолжают строить новые поликлиники. В ближайшие годы планируется открытие 32 современных амбулаторий. Девять зданий уже полностью готовы. Среди них - детско-взрослая поликлиника на Дмитровском шоссе на севере города.

«В Дмитровском районе, вы сами знаете, поликлиники старенькие, небольшие, население большое, новые районы растут, метро строится, развивается район, - сказал сегодня, 30 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия лечебного корпуса. - Поэтому мы приняли решение построить здесь новую поликлинику хорошего уровня, оснащенную всем необходимым, современным оборудованием (КТ, МРТ), и детскую, и взрослую в одном месте».

КОНКРЕТНО

Поликлиника на Дмитровском шоссе построена по новому московскому стандарту лечебных учреждений. Здание возвели около будущей станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

На семи этажах разместились:

- филиалы консультативно-диагностического центра №6 и детской городской поликлиники №86 для обслуживания 66 тысяч жителей Дмитровского района - около 58 тысяч взрослых и 8 тысяч детей;

- женская консультация;

- новейшая медтехника, включая КТ, МРТ, рентген, маммограф, рентгеновские остеоденситометры (аппараты для исследования состояния костной ткани для выявления остеопороза на ранней стадии), УЗИ, эндоскопическое оборудование, а также все необходимое для работы оториноларинголога и офтальмолога;

- места комфортного ожидания для пациентов - с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами;

- комнаты отдыха для врачей и медсестёр;

- аптечный пункт.

Всего поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену: 250 - в детском блоке и 500 - во взрослом блоке.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 131 здание городских, федеральных и частных учреждений здравоохранения.

До 2025 года планируется возвести 23 районные поликлиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин и Матвиенко открыли завод по выпуску лекарств для лечения рака и рассеянного склероза в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыли первую линию по производству лекарств на новом заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». (подробнее)