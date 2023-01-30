Роскошное жилье и злые консьержи: как попасть в сталинские высотки в Москве

Побывать в сталинских высотках мечтают многие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сталинские высотки окутаны многочисленными тайнами и мифами, зайти в них мечтают москововеды и историки, а также обычные горожане и туристы. Однако доступ в них ограничен, этим самым к ним еще больше интерес. Рассказываем о легальных способах, как можно попасть в легендарные высотки.

«Высоток могло быть больше»

Семь высотных сооружений построили в честь 800-летия Москвы. Они стали олицетворять мощь и величие СССР, а также народов.

Высотку на Баррикадной москвичи между собой называли «Гастроном» и «Дом авиаторов» Фото: Алиса ТИТКО

- Но высоток могло было быть и больше. Наша экскурсия «Сталинские высотки» начинается возле Храма Христа Спасителя неспроста – в 1931 году храм был взорван, чтобы освободить землю для строительства Дворца Советов. Это должно было быть 415-метровое здание со стометровой статуей Владимира Ленина. И строительство началось, но из-за начала войны было заморожено. Многие помнят, что потом на этом месте появился самый большой открытый бассейн, - рассказала Татьяна Денисова, экскурсовод проекта «Москва глазами инженера».

Посмотреть подъезд высотки на Баррикадной можно только в составе экскурсии Фото: Алиса ТИТКО

Архитекторы советовали построить не только Дворец Советов, но еще несколько высоток, которые бы составили городской ансамбль. Исторически так вышло, что высотки строить начали, а проект Дворца Советов остался на бумагах.

«Восьмая сестра» высоток должна была появиться на месте нынешнего парка «Зарядье». Здесь хотели построить 275-метровое административное здание. И даже успели заложить фундамент, только после смерти Иосифа Сталина на этом месте выросла гостиница «Россия» (прим. – демонтирована в 2009 году).

Попасть в МИД можно только с рабочем визитом, а узнать, что здание проектировалось без шпиля – можно на экскурсии Фото: Алиса ТИТКО

«Самая доступная высотка»

Седьмая и последняя построенная сталинская высотка – гостиница «Украина». Проект мог быть заморожен, но пришедший к власти Никита Хрущев был неравнодушен к высотке с таким названием – он несколько лет руководил Украинской ССР и в дальнейшем особо пристально следил за судьбой республики.

Самый простой способ побывать в высотке «Украина» - заказать чашку кофе в одном из ресторанов гостиницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Гостиница стала символичным жестом - в 1954 году подошла дата 300-летия воссоединения России и Украины. Был и еще один повод ее достроить – подготовка к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, гостей которого расселили в этой престижной гостинице. В ней 1026 номеров, - напомнила Татьяна Денисова, экскурсовод проекта «Москва глазами инженера».

Живописный плафон «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Попасть внутрь высотки можно, забронировав номер в гостинице или столик в одном из высотных ресторанов (Buono, Mercedes Bar и другие). Однако исторические интерьеры увидеть не удастся, так как после приватизации гостиницы в 2011 году, в ней был ремонт. Остался только живописный плафон «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине». Так вышло, потому что на тот момент здание не было признано объектом культурного наследия.

На первом этаже для гостей гостиницы доступна диорама «Москва – столица СССР», которая была создана в 1977 году по заказу МИДа для Национальной выставки в Америке. Этот уникальный арт-объект был выкуплен на аукционе и возвращен в Москву. На нем даже можно рассмотреть гостиницу «Россия».

Диорама, на которой можно увидеть гостиницу «Россия» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Высотка «Украина» - это не только гостиница. В боковых корпусах есть 250 квартир. Возможно, там живет кто-то из ваших знакомых или будет сдаваться квартира – таким образом, можно будет посмотреть на интерьеры, - говорит Татьяна Денисова.

Важно

Любопытство наказуемо

Некоторые исследователи города пытаются попасть в сталинские высотки, чтобы посмотреть роскошные интерьеры, встретить звездных жильцов, а также сделать панорамные фотографии города. Однако без каких-либо разрешений. Но стоит отметить, что все сталинские высотки имеют консьержей, охранные агентства, камеры видеонаблюдения.

С одной высотки можно увидеть другие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто-то заходит под видом курьеров, обманывая злых консьержек, руферы пытаются под видом монтеров крыш покорить смотровые площадки и шпили. Однако за нарушение пропускного режима охраняемого объекта будет административная ответственность.

- Самовольное проникновение влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. А за проникновение в жилище уже будет уголовная ответственность – штраф до 40 тысяч рублей, либо арест на срок до 3 месяцев, - рассказал Александр Карабанов, адвокат, кандидат юридических наук.

Подняться на открытую смотровую площадку могут все гости ресторанов в гостинице «Украина» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкретно

Как попасть в сталинские высотки Москвы?

- здание МГУ на Воробьевых горах. Групповые экскурсии временно не водят, можно заказать посещение для 1-2 человек за 10 тысяч рублей (на сайте МГУ). Бесплатно попасть можно, будучи студентом или преподавателем;

- жилой дом на Котельнической набережной. Доступ только для жильцов и обслуживающего персонала. Однако можно войти в учреждения, которые расположены в здании (почтовое отделение, музей-квартира Галины Улановой (временно закрыт на ремонт), продуктовый супермаркет, кинотеатр «Иллюзион»). В жилом доме часто сдают квартиры – можно снять посуточно или на несколько месяцев;

- здание МИД. Доступ только для сотрудников министерства;

- гостиница «Ленинградская». Можно забронировать номер, либо попасть в составе экскурсионных групп. Выход на смотровую площадку возможен только при посещении спектакля «Заблудшие» (стоимость от 5000 рублей);

- гостиница «Украина». Забронировать номер, зайти в один из панорамных ресторанов, купить билет на смотровую площадку с 12.00 до 17.00 (билет 1000 рублей);

- высотка на Баррикадной. Войти в подъезд жилого дома можно только в составе экскурсионной группы проекта «Москва глазами инженера», посетить рестораны, снять одну из многочисленных квартир;

- высотка на Красных воротах. В настоящее время расположена корпорация Трансстрой и в боковых частях зданиях квартиры. В некоторых залах сохранилась историческая мебель и шторы. Экскурсии временно не водят.

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