На турникетах в метро Москвы заработают сканеры QR-кодов

Вестибюль станции Давыдково Большой Кольцевой Линии (БКЛ) метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пару лет назад в Москве сделали удобную опцию для туристов и редких пассажиров метро: настроили часть турникетов на прием банковских карт и смартфонов. Турникеты, правда, были задумчивые — долго считывали. Сейчас ставят новые устройства, которые быстро сканируют и кредитку, и телефон. Только уже почти год как в России не работает бесконтактная оплата на iPhone и Android. Хотя на последние можно установить приложение Mir Pay, чтобы рассчитываться через него картами МИР.

Турникеты подземки собираются сделать еще более умными: добавить систему быстрых платежей (СБП). Это российский финансовый сервис, который не боится санкций. С его помощью сегодня идут переводы с карты на карту, можно платить в магазинах или онлайн (просканировав камерой смартфона QR-код).

На новых турникетах уже стоят сканеры QR-кодов. Но пока без дела. По задумке инженеров, пассажир открывает банковское приложение, кликает QR-код для СБП, подносит экран телефона к сканеру и проходит в метро.

Возникает вопрос, а нужно ли плодить столько вариантов оплаты? Наверное, стоит. Пока работали бесконтактные сервисы на смартфонах, можно было выходить из дома с одним мобильником и вообще не брать никаких карт. Сейчас когда СБП появится в транспорте (пока только метро), уже есть во многих супермаркетах — можно будет все также обходится одним телефоном.

Для тестирования СБП на турникетах набрали 50 добровольцев. Пользоваться ноу-хау сможет только фокус-группа. Если система покажет корректную работу, объявят о массовом запуске.

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