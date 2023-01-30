Экстрим по-московски: покоряем Воробьевы горы на лыжах, сноуборде и тюбах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С ГОРКИ – БУХ!

- Пап, а куда они все проваливаются? Это игра такая? Я тоже хочу! – наверху горнолыжных трасс Воробьевых гор стоят зеваки – человек десять. Все вместе мы наблюдаем, как кресельный подъемник привозит очередную порцию экстремалов – лыжников и сноубордистов. Вот с сиденья на землю соскакивает паренек лет 20. Одна нога пристегнута к сноуборду, вторую он фиксирует буквально на ходу. В два прыжка добирается до края склона, чуть наклоняется вперед – только его и видели. Как сквозь землю провалился. Парой секунд спустя его оранжевый шлем мелькает где-то внизу – он подпрыгивает на трамплине и опять исчезает из виду.

Что там – за кромкой горы и насколько крут спуск, - с того места, где стою я, не видно (позже прочитаю, что перепад высот – 45 метров, длина трасс – до 320 метров). Поэтому при знакомстве со своим инструктором признаюсь сразу: что-то мне боязно. Но с учетом того, что на горных лыжах я никогда в жизни не стояла, мы пошли на «детский» склон.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, добраться до учебной трассы – тот еще квест. Сначала идти нужно на канатку, потом - спускаться по лестнице, где в горнолыжных тяжелых и неповоротливых ботинках каждый шаг может стать фатальным. Неудобство такого расположения уже заметили все, поэтому к следующему сезону ситуацию обещают исправить.

ТОРМОЗИМ ПРАВИЛЬНО

- Палки пока брось. Сперва ловим равновесие, учимся ехать на подъемнике-буксире, потом скатываться вниз и главное – тормозить! – командует руководитель горнолыжного направления Елена Шлапак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тормозить-то я умею, но обычно это не связано с лыжами. А тут мозг и тело должны работать в тандеме, причем очень четко. Вот я качусь вниз по снегу (он здесь искусственный, потому что нынче в Москве натуральный снег днем с огнем не сыщешь – все замерзло), Елена Шлапак держит меня за руки. Отпускает, я начинаю разгоняться и привычно падаю на пятую точку.

- «Присаживаться» назад нельзя ни в коем случае, так падение станет неконтролируемым и очень опасным! – объясняет инструктор. – Вместо этого раздвигай ноги и тормози лыжами. Носки вместе, пятки врозь, шире! Еще шире!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Постепенно мы с телом и лыжами нашли подходящую позицию, при которой я не падаю ни назад, ни вперед, лыжи не наезжают друг на друга, а ноги действительно сами принимают нужное положение, которое гасит скорость.

- Ну что, я уже готова идти туда? –киваю на склон, который возвышается над нами. Лыжники и сноубордисты буквально летят друг за другом по всем трем спускам. Неужели и я так смогу?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не сегодня, - положила конец моим мечтаниям Елена Шлапак. – До этого еще 4-5 занятий нужно. И то не факт, что наверху сразу сориентируешься. Наверху все сперва пугаются. Но в этот момент важно не забыть, чему учились: не прыгать на прямых ногах вниз, а ехать аккуратно сначала в одну сторону, потом – в другую. За пределы трассы не улетишь, в столб – тоже, все опасные места закрыты специальными сетками. Внизу есть спасательный центр МЧС, но серьезных ЧП у нас не бывало.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работает горнолыжный склон обычно до 22.00, вечерами все красиво подсвечено. Шкафчики для хранения вещей есть, кафешки, чтобы погреться – тоже. Отдельная трасса длиной в 80 метров выделена для тюбов (со своими нельзя, вдвоем на одну «ватрушку» - тоже).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не пропусти

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА

В рамках проекта «Зима на Воробьевых горах» до 28 февраля во всех «покатушках» можно поучаствовать бесплатно при регистрации на сайте.

4 февраля с 10:00 до 22:00 в спортивном комплексе состоится фестиваль «Горы рядом», посвященный 100-летию московского спорта. В этот день покататься на лыжах и сноубордах опять же можно бесплатно. Также запланированы лекции, квесты, соревнования среди сноубордистов, а главное – мастер-класс от легендарного Вика Вайлда – это единственный сноубордист, который в 2014 году выиграл сразу две золотые медали на одних Олимпийских играх. Регистрируйтесь на сайте.

А ЧТО ЕЩЕ

Полный отрыв

Кроме горных лыж, сноубордов и тюбинга, на «Воробьевых горах» работают еще спортивные тренажеры.

Skytechsport - тренажер-симулятор горнолыжной техники. Он двигается за счет наклона ботинок, прикрепленных к платформе, имитирует поворот из стороны в сторону. По словам специалистов, такой тренажер может быть полезен начинающим лыжникам, которые боятся заходить в повороты. Для всех остальных Skytechsport станет интересным развлечением.

Стоимость: 2500 руб./30 минут (или бесплатно при регистрации на сайте).

VR Ski Machine имитирует катание на горных лыжах. На участника надевают VR-очки, в них видно трассу: повороты, опасности и «плюшки», которые нужно собирать по пути. Движешься опять же за счет наклона ног в ту или иную сторону. Для пущего эффекта на игрока даже откуда-то ветер дует. В общем, пять минут полного отрыва от реальности.

Стоимость: 700 руб. за 5-минутную игру, при регистрации на сайте – бесплатно, плюс в выходные, если нет очередей, каждый час проводят еще по пять бесплатных проездов.

КОНКРЕТНО

Время работы: пн. 16.00 - 22.00, вт.-чт. 11.00 – 22.00, пт. 11.00 – 23.00, сб.-вс. – 10.00 – 22.00

Что почем (руб.)

Ski-pass

5 подъемов: в будни - 400 взрослый, 250 детский, в выходные - 500 взрослый, 350 детский

Аренда горнолыжного комплекта (лыжи, ботинки, палки):

– взрослые (с 14 лет): 1250/час в будни (каждые следующие 30 мин – 470), 1750/час в выходные (каждые следующие 30 мин – 750), залог – 20 000 или документ (водительские права);

- дети: 1040/час в будни (каждые следующие 30 мин – 370), 1440/час в выходные (каждые следующие 30 мин – 600), залог — 15 000 или документ.

Аренда комплекта для катания на сноуборде (сноуборд, ботинки)

- взрослые (с 14 лет): 940/час в будни (каждые следующие 30 мин – 370), 1370/час в выходные (каждые следующие 30 мин – 570), залог – 15 000 или документ;

- дети: 740/час в будни (каждые следующие 30 мин – 260), 1050/час в выходные (каждые следующие 30 мин – 420), залог — 10 000 или документ.

Прокат тюбов: 500/час - для детей, 600/час - для взрослых, сопровождающий - 200.

Занятия с инструктором: индивидуальные - от 2700 за одного человека в будни, от 3600 в выходные, есть абонементы.

Подробнее цены на подъемы, прокат и занятия – на сайте. Также можно уточнить информацию по тел. +7 (995) 656-79-83.

Шкафчик для вещей маленький (локер) – 150/сутки в будни, 200 – в выходные

Шкафчик для вещей большой металлический – 250/сутки в будни, 300 – в выходные

Перекус: чай – от 50, вода – от 100, сок – от 150, кофе – от 180, глинтвейн – от 200, какао – от 200, картофель фри – от 150, пончики – от 180, хот-доги – от 200, бургеры – от 350.

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