«Это прорыв»: Собянин и Воробьев открыли станцию «Лесной городок» на МЦД-4

МЦД-4 (или четвертый диаметр) идет с запада на восток и связывает семь центральных железнодорожных вокзалов столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

- Открытия ждали с нетерпением, станция эта очень нужна, ведь без нее на электричку, ох, и далеко идти было. А сейчас благодать: светло, тепло. Вот и к нам цивилизация дошла, - Светлана Николаевна рассказывает: Лесной городок, где она живет, когда-то был дачным поселком под Одинцово, в 60-е здесь открылась фабрика по производству семян, в 90-е - таможенно-складской комплекс. Конечно, и жителей прибавилось. Железнодорожная станция построена была еще в 19 веке, в 2019 году начали ее комплексную реконструкцию в рамках строительства МЦД-4, поэтому пассажиропоток перенаправили на временные станции, что местным жителям было не очень удобно.

31 января станцию Лесной городок после реконструкции открыли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.

31 января станцию «Лесной городок» после реконструкции открыли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Работы по созданию наземного метро МЦД-4 выходят на финишную прямую. Идет активное строительство дополнительных путей и реконструкция пригородных вокзалов. Станция Лесной Городок стала уже 14-м пригородным вокзалом, обновленным на Калужском направлении МЖД по высоким стандартам Московского транспорта, – отметил Сергей Собянин.

Поселок расположен примерно в 20 км от МКАДа в Одинцовском городском округе Московской области, сейчас здесь живут около 15 тысяч человек. До Москвы, казалось бы, недалеко - до МКАДа 20 километров. До столицы ходят автобусы и электрички. Но интервалы между рейсами - дело такое: опоздал на нужный, и стоишь мерзнешь, ждешь следующий.

Наземное метро, или МЦД-4, проблему решает комплексно: диаметр соединит 37 станций в Киевском направлении, комфортные «Иволги» ездить будут с 5.30 утра до часа ночи с короткими интервалами в 5-7 минут - как в метро.

Это 14-й пригородный вокзал на Калужском направлении Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это прорыв: теперь можно строить планы по работе и отдыху, не боясь застрять в пробках, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Конечной станции на Западе станет Апрелевка, все работы планируется завершить а августе-сентябре.

МЦД-4 (или четвертый диаметр) идет с запада на восток и связывает семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

- Нам предстоит подготовить 14 транспортных узлов. С учетом того, что закончить все работы должны до 1 сентября, сдавать будем по 1-2 в месяц, - рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони. - Самый сложный объект - станция «Каланчовская-Курская», но мы все успеем сделать в срок.

КОНКРЕТНО

Что построили на станции «Лесной городок» за 3,5 года:

- современный пригородный вокзал, площадь станции - 5,3 тыс. кв. метров;

- две новые платформы с навесами от дождя и солнца, лавочками и стойками SOS;

- подземный пассажирский вестибюль с выходами к ул. Вокзальной в Лесном городке и деревне Осоргино с турникетами, кассами, туалетными комнатами, эскалаторами и лифтами;

- остановки городских автобусов перенесли на 320 м ближе к станции;

- обустроили парковку на 94 автомобиля;

- отремонтированы тротуары.

Что еще сделают до конца года:

- 3 автобусных маршрута будут подъезжать прямо к ж/д станции.

- недалеко от станции вместо существующего железнодорожного переезда постоят двухполосную автомобильную эстакаду (766,5 м) и ещё один безопасный надземный пешеходный переход (54 м).

Работы по созданию наземного метро МЦД-4 выходят на финишную прямую. Фото: Иван МАКЕЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 3600 человек - перспектива пассажиропотока станции «Лесной городок» в сутки в этом году

- 455 тыс. человек - ожидаемый суточный пассажиропоток МЦД-4, в перспективе в год диаметром будут пользоваться около 30 млн человек

- 86 км - протяженность будущего МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», он будет включать в себя 39 остановок, конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского (Калужского) направления и Железнодорожная Горьковского (Нижегородского) направления МЖД.

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