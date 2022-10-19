«Мы знаем, чем занимался убитый втайне от родителей»: появились новые детали убийства подростка, которого нашли без одежды в Москве

Источник в правоохранительных органах не подтвердил версию о ритуальном убийстве подростка на востоке Москвы. Фото: Прокуратура Москвы

Сайту KP.RU стали известны новые детали загадочного убийства подростка на востоке Москвы. Напомним, в минувшую субботу тело 14-летнего Даниэля (имя изменено) было обнаружено в лесополосе на берегу Святого озера в районе Косино-Ухтомский. Установлено, что перед смертью школьник был избит - на лице и теле есть следы побоев. Следователей удивили несколько деталей: Даниэль был раздет до трусов, а его одежда сложена рядом. Мобильный телефон подростка оставался тут же, его никто не тронул. При этом удивило и положение тела - «в неестественной позе, как будто он йогой занимается» (так сообщали источники).

Заговорили о версиях: парень то ли мог состоять в некоей секте и был убит другими ее адептами, то ли выполнял какое-то задание куратора одной из так называемых «групп смерти».

- На самом деле версия о якобы ритуальном убийстве ничем не подтверждается, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Мы ждем результатов нескольких экспертиз. Однако на данный момент мы знаем, чем занимался подросток втайне от родителей. Предварительно установлено, что погибший употреблял синтетические наркотики. Более того, есть сведения, что он также являлся и их распространителем. Об этом говорят свидетели из его близкого окружения.

Стоит напомнить, что Даниэль ушел из дома вечером в пятницу и не пришел ночевать. Родные начали его искать, обратились в полицию и младший брат подростка сообщил, что перед уходом тот сказал по большому секрету: «иду драться». С кем и за что - не уточнил. Но по версии следствия, драка, в которой школьник получил травмы, могла быть так или иначе связана с его «увлечениями веществами».

Был ли подросток под наркотиками непосредственно в момент своей смерти - должна ответить экспертиза. Результатов пока нет. Но если ответ положительный, это объясняло бы странность со снятой одеждой.

- Заключение судмедэксперта тоже пока не готово, но предварительно специалисты говорят, что полученные молодым человеком побои и его смерть между собой не связаны, - продолжает источник. - Такие травмы не могли привезти к гибели школьника. Судя по всему, причиной смерти стало именно переохлаждение. Зачем он, замерзая, снял с себя одежду - вопрос открытый.

Впрочем, сам снял или кто-то снял ее с человека без сознания - тоже пока неясно. Продолжается поиск неизвестных (или неизвестного), который нанес погибшему школьнику травмы.