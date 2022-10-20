Зачищал район от кошачьего коронавируса: Как объяснил свои действия москвич, стрелявший по кошкам

Олега Кривякова судят за хулиганство и жестокое обращение с животными. Фото: предоставлено волонтерами

До пяти лет лишения свободы грозит 32-летнему менеджеру Олегу Кривякову за стрельбу по кошкам в ЮЗАО. Его судьбу решает Черемушкинский суд, разбирательство длится уже пять месяцев.

20 октября на заседание пришли десятки зооволонтеров, жаждущих, чтобы за свой поступок Кривяков понес реальное наказание. «Сегодня убил животное, завтра – человека», - считают они.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

19 декабря 2020 года Юлия Ивлева, как обычно, приехала к дому на ул.Гарибальди кормить кошек. Подопечных стерилизует и вакцинирует она при помощи фонда «Всем миром», потом ищет им дом. К сожалению, до счастливой кошачьей жизни дожили не все ее подопечные.

- В тот день я увидела мертвого кота. Незнакомого. Крови не было, поэтому я подумала, что он попал под машину, - рассказала корреспонденту kp.ru Юлия Ивлева. – Потом ко мне вышел Сергей Васильевич из соседнего дома, рассказал, что вчера подобрал больную кошку. Думали, она чем-то отравилась, а оказалось, ее подстрелили. Просто пуля навылет прошла, в ветклинике сказали, что от таких травм действительно бывает рвота.

20 октября на заседание пришли десятки зооволонтеров, жаждущих, чтобы за свой поступок Кривяков понес реальное наказание. «Сегодня убил животное, завтра – человека», - считают они. Фото: Александра БУДАЕВА

Дальше – больше. 21 декабря к Юлии вышел котик по кличке Большой. Он жалобно мяукал, на челюсти виднелось больше черное пятно. Но в руки не давался. Три дня женщина пыталась поймать его, но даже отлов оказался бессилен. 24 декабря Большой вышел к ней сам и потерял сознание.

- В больнице извлекли у него из головы пулю, челюсть кота травмирована, он даже кушать нормально не мог – его кормили внутривенно, - Юлия Ивлева и другие волонтеры показывают с телефонов фотографии покаленного животного, которые делали сотрудники ветклиники. С экранов смотрит печальный черно-белый кот. Сейчас он живет в доме у Александра, который взялся выхаживать раненого зверя.

Юлия написала заявление в полицию, уголовное дело возбудили примерно через месяц. По камерам полицейские выяснили, что по котам стреляли из автомобиля. Машину и ее владельца нашли. Так Олег Кривяков стал фигурантом уголовного дела. Вменяют ему хулиганство (ведь из своего пневматического ружья он стрелял вблизи жилого дома и мог попасть по людям) и два эпизода жестокого обращения с животными.

До пяти лет лишения свободы грозит 32-летнему менеджеру Олегу Кривякову за стрельбу по кошкам в ЮЗАО. Фото: предоставлено волонтерами

- По нашим данным, всего пострадали шесть животных и лишь два из них выжили. Но нет тела – нет дела, поэтому, кроме двух выживших, ему вменяют лишь одного убитого кота. Остальных успели выбросить дворники, - рассказал корреспонденту kp.ruадвокат, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен, который ратует за права животных в этом процессе. – Наш подсудимый во время следствия не отрицал, что стрелял по кошкам, но утверждает, что те умирали быстро. А он таким образом якобы боролся с распространением бешенства и коронавируса в районе Черемушек.

Экспертиза признала подсудимого вменяемым, так что отвечать за свои действия ему придется по всей строгости закона.

Зооволонтеры уже сейчас создали петицию и собирают подписи за то, чтобы Кривякова не просто признали виновным, но и назначили ему наказание построже.

Что по этому поводу думает сам подсудимый – не известно. На заседание, которое должно было состояться 20 октября, ни он, ни его адвокат не явились.

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