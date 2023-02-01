Лютые морозы и другие аномалии: Прогноз погоды на февраль в Москве

Февраль 2023 года в Москве начнётся с оттепели, но потом погода резко изменится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима еще успеет удивить москвичей и лютыми морозами, и аномальным теплом - таков прогноз синоптиков о погоде в Москве в феврале 2023.

В целом финальный месяц зимы будет теплым. А вот насколько тёплым - мнения расходятся. В Гидрометцентре России считают, что февраль окажется лишь слегка теплее климатической нормы. А по норме средняя температура в феврале днем -3…-5 градусов, по ночам -10…-12.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», настаивает на более серьезной аномалии: февраль в Москве будет на 3 градуса теплее, чем обычно.

Собственно, с тепла месяц и начался - в первые его дни температура на 3 - 5 градусов выше нормы.

В среду, 1 февраля, в столице около ноля, такая же картина и в четверг, 2 февраля. Пасмурно, снежно и скользко.

В пятницу, 3 февраля, синоптики Гидрометцентра обещают оттепель до +2 градусов, будет идти мокрый снег или снег с дождем.

В выходные, 4 и 5 февраля, ожидается небольшое похолодание. По ночам до -8 градусов, днем -1…-6. Небо по-прежнему серое, временами снег.

В начале следующей недели, в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля, под утро будет подмораживать до -9 градусов, днем -1…-6. Облачно, небольшой снег.

Резкие перемены в погоде произойдут в конце первой декады февраля, предупреждают в Московском метеобюро. Вместо циклонов с Атлантики погоду начнёт определять студеный антициклон. Ночная стужа в Москве окрепнет до -17…-20 градусов. Днем будет на несколько градусов теплее, но в любом случае это вполне серьёзные холода.

Впрочем, продержатся они недолго, обещают в Московском метеобюро. А Евгений Тишковец уверен, что за весь февраль нас ждёт единственная волна морозов. Так что с середины месяца можно смело готовиться к весне.