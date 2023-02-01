Синоптик Тишковец спрогнозировал температуру выше нормы в феврале в Москве

В Москве прогнозируется теплый февраль с температурой на три-пять градусов выше нормы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве прогнозируется теплый февраль с температурой на три-пять градусов выше климатической нормы. Однако в столице ожидается как минимум одна волна «нормального февральского холода», которая придется на следующую неделю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в программе «Соловьев LIVE».

«Переломный момент начнет происходить в ближайшие выходные, когда мы будем постепенно уходить от околонулевых температур, - уточнил синоптик.

По словам метеоролога, на следующей неделе температурный фон будет соответствовать нормальным показателям месяца: около -8…-13 по ночам, -2…-7 в дневные часы. При этом Тишковец спрогнозировал довольно теплую вторую часть февраля: днем столбики термометров будут стремиться к нулевым отметкам, по ночам ожидаются слабые морозы.

«На этом зима не закончится. В марте ожидаются довольно-таки мощные арктические возвраты холодов», - предупредил он.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в первый день февраля прогнозируется облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха опустится до -2 градусов.