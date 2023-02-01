Облачность, небольшой снег, гололедица и до -2 градусов ожидаются в Москве 1 февраля 2023 года

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в среду, 1 февраля, прогнозируется облачная погода и атмосферные осадки в виде снега. На улицах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до минус двух – нуля градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба, что гораздо ниже нормы климата. В столице будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, к вечеру порывы утихнут до 4-9 метров в секунду. Ночью на четверг в городе подморозит до -3…-1 градуса.

Днем 2 февраля характер погода практически не изменится: будет идти небольшой дождь, ветер 4-9 метров в секунду. Столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов.

Ранее KP.RU писал, что мартовское тепло в Москве продержится до выходных. По словам синоптика Романа Вильфанда, 4-5 февраля в столице похолодает до -4 градусов, а ночью – до -8 градусов. При этом в начале следующей недели ударят морозы до -11 градусов.