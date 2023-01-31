Научный руководитель Гидрометцентра: Мартовское тепло в Москве продержится до выходных

4 и 5 февраля ночью будет минус 3-8 градуса, а днем - минус 2-4. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномально теплая погода, которая установилась в Москве, продержится до выходных, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик рассказал Агентству городских новостей «Москва», что 4-5 февраля похолодает днем до минус четырех, а ночью — до минус восьми градусов.

Сейчас температурные показатели в столице превышают климатическую норму для начала марта. Аномальное тепло закончится уже в конце этой недели. Так, 4 и 5 февраля ночью похолодает до минус 3-8 градусов. Днем ожидают 2-4 градуса ниже нуля.

— В выходные ожидается мягкая, зимняя и комфортная погода, прогнозируется небольшой снег. Облака будут высокие, света будет больше, погода не будет мрачной, — отметил Роман Вильфанд.

При этом в начале следующей недели в Москве ожидают дальнейшее похолодание. Столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

В понедельник, 6 февраля, ночью прогнозируют 5-10 градусов мороза в Москве и до -11 в Подмосковье. Днем температура тоже будет минусовой — 3-5 ниже нуля.

Роман Вильфанд добавил, что по предварительным расчетам похолодание продолжится и в середине следующей недели, но говорить точно пока рано.

Сегодня, 31 января, в столице от -1 до +1 градуса, облачно, ожидаются небольшие осадки, писал KP.RU.