Облачная погода, гололедица и небольшие осадки ожидаются в Москве 31 января 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве во вторник, 31 января, прогнозируется облачная погода и небольшие осадки. Также в столице вероятна гололедица, предупредили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура составит от минус одного до плюс одного градуса. Ночью похолодает до одного-трех градусов ниже нуля.

Сегодня в городе ожидают южный и юго-западный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. В темное время суток останется только южное направление, скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление днем составит 737, а ночью — 739 мм ртутного столба, что по-прежнему ниже климатической нормы.

Ранее KP.RU сообщал, что с 30 января в столице резко понизилось атмосферное давление. При этом метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что к выходным ситуация кардинально изменится и ртутные столбики поползут вверх.