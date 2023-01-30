Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о резком понижении атмосферного давления и метелях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центр европейскую часть России пришел циклон, который сильно поменяет погодные условия. Так, в Москве ожидают метели с порывистым ветром до 17 метров в секунду и очень низкое атмосферное давление. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Напомним, как писал KP.RU, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, днем 30 января резко понизится атмосферное давление. Показатели ожидаются на уровне в 736 мм ртутного столба при норме в 748 мм.

Также усилится ветер. Его порывы местами достигнут 17 метров в секунду. Так как при это будет идти небольшой и умеренный снег, то ожидаются метели. Роман Вильфанд отметил, что такие погодные условия поспособствуют низкой видимости.

Синоптик отметил, что перемены в характере погоды связаны со сменой циркуляции, обусловленной приходом циклона.