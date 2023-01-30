Снег, метель и сильный порывистый ветер ожидаются в Москве 30 января 2023 года

Снег, метель и до -3 градусов ожидаются в Москве 30 января 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в понедельник, 30 января, прогнозируется облачная погода и небольшой снег. Местами осадки будут умеренными, а кое-где ожидается метель. На дорогах в некоторых районах образуется гололедица. Днем температура воздуха опустится до одного-трех градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Порывы прогнозируют до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится и составит 736 мм ртутного столба, что гораздо ниже климатической нормы.

В ночь на вторник характер погоды не изменится, также ожидается небольшой снег, метель, гололедица и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление понизится еще на два пункта.

Ранее KP.RU сообщал, что за первые дни текущей недели снежный покров в столице вырастет до четырех сантиметров.