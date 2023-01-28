«Фобос»: в Москве снежный покров в ближайшие дни подрастет до 4 сантиметров

В Москве снежный покров в ближайшие дни увеличится до 4 сантиметров в высоту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве снежный покров в ближайшие дни вырастет до 2-4 сантиметров. К этому приведут снегопады, которые пройдут в начале следующей недели, сообщает центр погоды «Фобос».

В воскресенье, 29 января, а также в начале новой рабочей недели москвичей ждут снегопады. Осадки будут небольшими, но их хватит, чтобы появился устойчивый снежный покров.

Как рассказали синоптики центра «Фобос», в ближайшие дни в Россию придут циклоны, которые будут смещаться по северо-западу и северу Европейской страны. Похожая, облачная с небольшими осадками, погода будет наблюдаться и в Подмосковье.

За последние сутки в Москве на метеостанциях ВДНХ и Тушино прибавилось по одному сантиметру снега. А в Подмосковье, в Дмитрове и Клину, снежный покров вырос на 2 см.

Ранее KP.RU писал, что к концу следующей недели в столице потеплеет до плюс двух градусов. При этом все дни ожидается мокрый снег.