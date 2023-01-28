Синоптик Цыганков пообещал потепление до +2 градусов в Москве в конце следующей недели

Синоптики обещают потепление до +2 градусов в Москве во второй половине следующей недели Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю в столичном регионе. Ко второй половине недели воздух в Москве может прогреться до двух градусов тепла. Об этом рассказывает RT со слов заместителя начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

Ночью же температура воздуха может опускаться до шести градусов мороза в ближайшие дни, но уже с понедельника начнется небольшое потепление.

В то же время, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что циклоны на следующей неделе будет вести себя более активно. Температура воздуха поднимется, однако без мокрого снега не обойтись.

Также специалисты отметили, что местами в регионе высота снежного покрова увеличилась на 2-3 сантиметра.

Ранее KP.RU писал, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда на дорогах и тротуарах. Предупреждение будет действовать до начала суток 29 января.