«Желтый» уровень погодной опасности в Москве объявили из-за гололедицы до 29 января Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Подобное гидрометеорологическое предупреждение ввели из-за гололедицы на дорогах и тротуарах, сообщается на портале Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности означает, что погода на время предупреждения потенциально опасна. Действовать оно будет до начала суток 29 января 2023 года.

В Подмосковье действует аналогичное предупреждение до того же времени.

Людям стоит быть внимательными в пути за рулем и пешком. Не стоит оставлять детей без присмотра в таких погодных условиях и стоит принять дополнительные меры безопасности, чтобы не получить травмы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается до четырех градусов мороза и местами небольшой снег 28 января 2023 года. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.