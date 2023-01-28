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НовостиОбщество28 января 2023 6:03

Синоптик Леус: в Москве ожидается до -4 градусов и местами небольшой снег 28 января 2023 года

Москва находится под влиянием гребня антициклона
Роман ПОЛОСИКОВ
В Москве ожидается до -4 градусов и местами небольшой снег 28 января

В Москве ожидается до -4 градусов и местами небольшой снег 28 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 28 января ожидается температура воздуха от -2 до -4 градусов. Преимущественно будет облачная погода, а местами пройдет небольшой снег и сохранится гололедица. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеорологические условия в столице сформируют небольшой гребень антициклона.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Температура в области может варьироваться от одного до шести градусов ниже нуля.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в выходные синоптик прогнозировал облачную погоду без существенных осадков. Также специалист отметил, что гололедица на дорогах и тротуарах столицы никуда не денется, после прошедшего недавно ледяного дождя.