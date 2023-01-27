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НовостиОбщество27 января 2023 9:37

Синоптик Синенков: в выходные в Москве ожидается облачная погода без осадков

Также в Москве сохранится гололедица на дорогах и тротуарах
Роман ПОЛОСИКОВ
В выходные в Москве ожидается облачная погода без осадков

В выходные в Москве ожидается облачная погода без осадков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков. Также на улицах столицы сохранится гололедица, об этом сообщает ТАСС со слов ведущего специалиста центра погода «Фобос» Александра Синенкова.

28 января температура воздуха может опускаться до -4 градусов, а уже 29 числа в столице ожидается до пяти градусов ниже нуля.

Сильного ветра в эти дни не будет, а атмосферное давление будет снижаться. 28 января оно будет составлять 752 миллиметра ртутного столба, а на следующий день уже 745 миллиметров.

После ледяного дождя накануне, местами на дорогах и тротуарах столицы сохранится гололедица.

Ранее KP.RU писал, что 27 января в Москве ожидается небольшой снег и мороз до двух градусов ниже нуля. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.