Облачная погода, небольшой снег и до -2 градусов мороза ожидаются в Москве 27 января

Ночью воздух остынет до -6...-4 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 27 января, прогнозируется облачная погода, небольшой снег, местами умеренный. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут от минус двух до нуля градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что немного ниже нормы климата. Влажность – 84%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, к вечеру порывы стихнут до 2-7 метров в секунду.

В ночь на субботу в столице воздух остынет до четырех-шести градусов мороза. Характер погоды практически не изменится: будет идти снег. Днем 28 января атмосферные осадки ожидаются только по области. Температура воздуха опустится до 4-2 градусов ниже нуля.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Вильфанд предупредил москвичей о резком падении атмосферного давления 30 января. Столбики барометров понизятся сразу на 20 мм ртутного столба.