Вильфанд предупредил о резком падении атмосферного давления в Москве 30 января

В понедельник температура воздуха повысится до 0...-5 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 30 января, ожидается резкое понижение атмосферного давления. По сравнению с субботой показатели барометров упадут примерно на 20 мм ртутного столба, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В понедельник прогнозируется сильное, резкое понижение давления, по сравнению с субботой в понедельник давление понизится примерно на 20 мм рт. ст., будет облачно и пойдет снег», - уточнил метеоролог.

Он добавил: атмосферные осадки будут обильными, однако говорить о снегопаде еще рано. Со следующей недели в столице также повысится температура воздуха: в понедельник будет около 0…-5 градусов.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода с прояснениями и до -3 градусов прогнозируются в Москве 24 января. Местами на дорогах сохранится сильная гололедица, атмосферные осадки маловероятны.