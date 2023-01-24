Гололедица и до трех градусов мороза ожидаются в Москве 24 января

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 24 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами на столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут около -3…-1 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы климата. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, вечером порывы усилятся до 9 метров в секунду.

В ночь на среду в столице подморозит до -5…-3 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются. Днем 25 января воздух остынет до -2…0 градусов.

Ранее KP.RU писал, что последняя неделя января в Москве будет сопровождаться мягкими морозами от 0 до -9 градусов. По словам синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца, к концу недели возможен небольшой снег и ледяной дождь.