Тишковец: Последняя неделя января в Москве будет сопровождаться мягкими морозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Близится последняя неделя января, и в Москве она будет весьма приятной, на фоне прошедших аномальных морозов, и столь же нестандартной оттепели в Крещение. О том, какая погода ожидает москвичей в последние дни месяца, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, начало недели будет не слишком холодным. С понедельника по среду температура воздуха будет варьироваться от 0 до -9 градусов, осадков не ожидается, изредка будет даже солнечно.

Уже к четвергу ситуация немного поменяется, и изменчивая погода напомнит о себе небольшим снегом, который усилится в пятницу. Однако прежде чем пойдёт снег - Москву накроет кратковременный ледяной дождь, который не даст москвичам заскучать.

Следующий уикенд ознаменуется также слабыми морозами, от -6 до -11 градусов ночью, и -1...-6 градусов днём.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в последние два дня января жителей Москвы ждут настоящие снегопады, которые снова на какое-то время вернут в город ощущение зимы.