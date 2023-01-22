Синоптик Тишковец назвал дату возвращения холодов и снегопадов в Москву

Синоптик Тишковец назвал дату возвращения холодов и сугробов в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Москве этой зимой переменчивая - то холодно, то резко тепло, потом аномальные морозы, а следом снова оттепель. В связи с этим многих москвичей интересует, а будет ли ещё настоящая зима? Да, будет. О том, когда снова ждать в столице зиму, рассказал ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Несмотря на то, что похолодание всё-таки будет, оно всё ещё не станет чрезмерным. Температура будет превышать норму на 3-5 градусов, но зато ожидаются обильные снегопады. Но до них придётся ещё дожить, соседствуя с ледяными дождями.

Так, с понедельника по среду (23-25 января) в Москве не ожидается осадков, а температура воздуха будет колебаться от 0 до -9 градусов. Но уже в четверг столицу сперва присыплет мелким снегом, а затем зальёт ледяным дождём - в пятницу.

Что же касается обещанных настоящих снегопадов - они ожидаются в последние дни января - 30 и 31 числа. Как правило, эти дни являются самыми холодными в центральной России, однако в 2023 году погода сделает исключение, и морозы будут лёгкими. Зато снега выпадет много - за два дня ожидается рост снежного покрова до 29-34 сантиметров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что начало следующей рабочей недели в Москве будет солнечным, и с лёгким морозцем.