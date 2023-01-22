Вильфанд спрогнозировал солнечную погоду и до -7 градусов в Москве в начале следующей недели

В начале следующей недели в столице прогнозируются небольшие морозы Фото: Евгения ГУСЕВА

Солнце и до трех-семи градусов мороза прогнозируются в Москве в начале следующей недели. Атмосферные осадки не ожидаются, ветер будет слабый, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В начале следующей недели прогнозируется вполне комфортная погода. Температура понизится, но это не будут сильные морозы. Погода будет значительно веселее. Последний раз много солнца было на Рождество», - подчеркнул метеоролог.

Так, в понедельник, 23 января, днем столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов, во вторник – до -1…-6 градусов, в среду подморозит до -2…-7 градусов. Температурный фон приблизится к климатической норме. Вильфанд подчеркнул, что погода будет мягкой, но в то же время зимней.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова назвала самый холодный день на будущей неделе в Москве. По ее словам, это будет четверг, 26 января. Существенных осадков не ожидается, однако местами возможен слабый снег.