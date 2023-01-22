Синоптик Позднякова назвала самый холодный день на будущей неделе в Москве

На грядущей неделе атмосферные осадки не ожидаются Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Москве на предстоящей неделе самым холодным днем станет четверг, 26 января, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, к четвергу в столице начнет понижаться атмосферное давление, днем столбики термометров будут показывать около трех-пяти градусов мороза. «Возможно, этот день будет с самой высокой (хоть и отрицательной) температурой на неделе», - уточнила она.

В то же время метеоролог добавила, что самая холодная ночь ожидается в Москве во вторник, 24 января: воздух остынет до -9…-11 градусов.

На протяжении всей недели существенных осадков не прогнозируется, однако временами возможен небольшой снег без образования снежного покрова. Несмотря на похолодание, в городе выглянет солнце, ветер будет слабым.

Ранее KP.RU писал, что Гидрометцентр предупредил москвичей о снеге, сильной гололедице и -3 градусах в столице 22 января. Ночью воздух остынет до -5 градусов. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.