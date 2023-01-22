Гидрометцентр предупредил о снеге, гололедице и до -3 градусов в Москве 22 января 2023 года

Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 22 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами снег. На столичных улицах и дорогах сохранится сильная гололедица. Днем температура воздуха опустится до -3…-1 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба, что намного выше нормы климата. В городе будет дуть ветер южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. В ночь на понедельник воздух остынет до трех-пяти градусов мороза, атмосферные осадки не ожидаются. Днем 23 января столбики термометров вновь покажут около -3…-1 градуса. Характер погоды практически не изменится: ветер слабый, гололедица, отсутствие осадков.

Ранее KP.RU писал, что на следующей неделе в Москву вернутся морозы до 13 градусов ниже нуля. Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.