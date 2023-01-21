На следующей неделе в Москву вернутся морозы до 13 градусов ниже нуля Фото: Олег УКЛАДОВ

На следующей неделе в Москву вернутся морозы. О прогнозе синоптиков на ближайшие несколько дней рассказали на официальном сайте мэра столицы.

В субботу, 21 января, днем в столице ожидают около нуля градусов, вечером температура начнет понижаться и ночью возможны заморозки до минус шести градусов. 22 января днем прогнозируют от минус одного до минус трех.

В понедельник, 23 января, похолодает до четырех градусов ниже нуля. Затем придут резкие морозы: во вторник ожидают до минус 10 градусов, а в среду — до минус восьми. В ночное время в эти дни термометры покажут до 13 градусов ниже нуля.

В течение последующих дней вплоть до среды ожидается переменная облачность без существенных осадков. В выходные дни вероятна гололедица.

Ранее KP.RU писал, что в субботу, 21 января также ожидают небольшой ветер, до 4-9 метров в секунду, который к ночи утихнет вовсе.