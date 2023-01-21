Облачную погоду и до 2 градусов пообещал Гидрометцентр в Москве 21 января 2023 года Фото: Николай Александров

В субботу, 21 января, в Москве будет облачно с прояснениями. В течение суток ожидаются минусовые температуры, следует из ежедневного прогноза погоды от Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидают от нуля до минус двух градусов. Ночью столбики термометров опустятся еще на четыре деления — до -4...-6.

В течение суток синоптики прогнозируют преимущественно отсутствие осадков. В столичном регионе на дорогах остается гололедица, местами сильная

Днем в Москве будет главенствовать южный и юго-восточный ветры. Скорость порывов составит 4-9 метров в секунду. Ночью ветер будет слабый.

Напомним, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Как писал ранее KP.RU, он действителен до 11 утра 22 января. В Подмосковье при этом сколько будет до позднего вечера воскресенья — до 23 часов.