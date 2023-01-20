В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 22 января 2023 года

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ветра и гололедицы. Судя по данным прогностической карты на сайте учреждения, предупреждения действительны до вечера 20 января и 11 утра 22 января.

До 20 часов вечера в пятницу на территории Москвы ожидают сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. До 11 часов утра 22 января прогнозируется гололедица, местами сильная.

В Подмосковье ветер будет бушевать в аналогичный период, а вот гололедицу ожидают до 23 часов вечера 21 января. Объявленный уровень опасности — желтый, что расшифровывается как потенциальная опасность погодных условий.

Отметим, что, по данным ЦОДД, вечером в столице ожидают семибалльные пробки из-за гололедицы. Как писал ранее KP.RU, погода в регионе способствует образованию наледи на дорогах. Пробки уже наблюдаются: особенно движение затруднено на ТТК в районе Велозаводской эстакады, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная и МКАДе в районе улицы Верхние поля.