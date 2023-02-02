Сергей Собянин осмотрел новый лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1

Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства нового лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 Фото: Иван МАКЕЕВ

Инфекционная больница № 1 на Волоколамском шоссе была построена в 60-е годы прошлого века, в 2020 году именно она первой начала принимать ковидных больных. Еще до пандемии правительство Москвы понимало, что корпуса требуют модернизации, и поэтому зимой 2020-го на Волоколамском шоссе началась большая стройка, которую планируют завершить к августу 2023-го. В сентябре больница может принять первых пациентов.

2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства нового лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе, д.63.

- В 2019 году мы решили модернизировать инфекционные службы. И несмотря на пандемию и нынешние проблемы, ни на минуту не остановили реализацию этой программы, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Несколько устаревших корпусов старой больницы снесли, на их месте возвели три новых общей площадью 96,5 тыс. кв. метров, сейчас объект готов на 92%, заканчивается отделка помещений, идут пуско-наладочные работы, устанавливается медицинское оборудование. После этого все медучреждение переедет в новые корпуса.

- Это будет клиника с мощнейшим оборудованием, которое позволит в одном месте обследовать и лечить все заболевания по нашему профилю, - объяснил главврач больницы Игорь Тюриин.

Первых пациентов на Волоколамском шоссе могут принять уже в сентябре этого года Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь же могут проводить обследования и лечение не только по инфекционному профилю, но и по редким наследственным заболеваниям печени в новом гепатологическом центре.

- Будем принимать пациентов со всеми инфекционными заболеваниями по нашему профилю, только будет еще разделение потоков, гораздо больше места как для персонала, так и для врачей. А какие здесь мельцеровские боксы для каждого из пациентов! Они нужны, чтобы "отсекать" инфекцию. Таких, кажется, и в Европе-то нет, - восхитилась завотделением Татьяна Мирянова.

За два года на Волоколамском шоссе возвели три новых корпуса: Центральный, Северный и Южный. В Центральном разместится гепатологический центр с самым современным оборудованием, реанимационный блок, дневной стационар, поликлиника и лаборатория, способная работать с опаснейшими биоматериалами, плюс кафедры трех медицинских вузов. В Северном - акушерский блок с собственной реанимацией, неонатологией и операционными. В Южном - взрослые и детские инфекционные отделения с комфортабельными мельцеровскими боксами, оснащенными современным оборудованием для предотвращения распространения инфекций.

Несколько устаревших корпусов старой больницы снесли, на их месте возвели три новых Фото: Иван МАКЕЕВ

В клинику установят также все необходимое оборудование (КТ, МРТ, УЗИ и др.), чтобы пациентов не нужно было никуда возить. Плюс здесь же будут работать врачи разнообразных специальностей: неврологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, гинекологи, психотерапевты и др. Таким образом, всю необходимую помощь от анализов до лечения и выздоровления пациенты смогут получить в одном месте.

В клинику установят также все необходимое оборудование Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Что построили в больнице

- три корпуса с подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу;

- станцию санитарной обработки транспорта на выезде из инфекционных корпусов;

- дополнительные элементы благоустройства: дорожки, лавочки, газоны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 96,5 тыс. кв. метров - площадь трех корпусов нового инфекционного центр;

- 546 одноместных мельцеровских боксов планируют оборудовать в клинике;

- 15 тысяч исследований в сутки сможет проводить новая лаборатория - этого достаточно для того, чтобы анализы пациентов никуда не пересылать;

- 1 818 сотрудников будут работать в больнице, в том числе 450 врачей и 756 сотрудников среднего медперсонала.

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