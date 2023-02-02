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Общество2 февраля 2023 11:35

Сергей Собянин осмотрел новый лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1

Первых пациентов на Волоколамском шоссе могут принять уже в сентябре этого года
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства нового лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1

Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства нового лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1

Фото: Иван МАКЕЕВ

Инфекционная больница № 1 на Волоколамском шоссе была построена в 60-е годы прошлого века, в 2020 году именно она первой начала принимать ковидных больных. Еще до пандемии правительство Москвы понимало, что корпуса требуют модернизации, и поэтому зимой 2020-го на Волоколамском шоссе началась большая стройка, которую планируют завершить к августу 2023-го. В сентябре больница может принять первых пациентов.

2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства нового лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе, д.63.

- В 2019 году мы решили модернизировать инфекционные службы. И несмотря на пандемию и нынешние проблемы, ни на минуту не остановили реализацию этой программы, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Несколько устаревших корпусов старой больницы снесли, на их месте возвели три новых общей площадью 96,5 тыс. кв. метров, сейчас объект готов на 92%, заканчивается отделка помещений, идут пуско-наладочные работы, устанавливается медицинское оборудование. После этого все медучреждение переедет в новые корпуса.

- Это будет клиника с мощнейшим оборудованием, которое позволит в одном месте обследовать и лечить все заболевания по нашему профилю, - объяснил главврач больницы Игорь Тюриин.

Первых пациентов на Волоколамском шоссе могут принять уже в сентябре этого года

Первых пациентов на Волоколамском шоссе могут принять уже в сентябре этого года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь же могут проводить обследования и лечение не только по инфекционному профилю, но и по редким наследственным заболеваниям печени в новом гепатологическом центре.

- Будем принимать пациентов со всеми инфекционными заболеваниями по нашему профилю, только будет еще разделение потоков, гораздо больше места как для персонала, так и для врачей. А какие здесь мельцеровские боксы для каждого из пациентов! Они нужны, чтобы "отсекать" инфекцию. Таких, кажется, и в Европе-то нет, - восхитилась завотделением Татьяна Мирянова.

За два года на Волоколамском шоссе возвели три новых корпуса: Центральный, Северный и Южный. В Центральном разместится гепатологический центр с самым современным оборудованием, реанимационный блок, дневной стационар, поликлиника и лаборатория, способная работать с опаснейшими биоматериалами, плюс кафедры трех медицинских вузов. В Северном - акушерский блок с собственной реанимацией, неонатологией и операционными. В Южном - взрослые и детские инфекционные отделения с комфортабельными мельцеровскими боксами, оснащенными современным оборудованием для предотвращения распространения инфекций.

Несколько устаревших корпусов старой больницы снесли, на их месте возвели три новых

Несколько устаревших корпусов старой больницы снесли, на их месте возвели три новых

Фото: Иван МАКЕЕВ

В клинику установят также все необходимое оборудование (КТ, МРТ, УЗИ и др.), чтобы пациентов не нужно было никуда возить. Плюс здесь же будут работать врачи разнообразных специальностей: неврологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, гинекологи, психотерапевты и др. Таким образом, всю необходимую помощь от анализов до лечения и выздоровления пациенты смогут получить в одном месте.

В клинику установят также все необходимое оборудование

В клинику установят также все необходимое оборудование

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Что построили в больнице

- три корпуса с подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу;

- станцию санитарной обработки транспорта на выезде из инфекционных корпусов;

- дополнительные элементы благоустройства: дорожки, лавочки, газоны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 96,5 тыс. кв. метров - площадь трех корпусов нового инфекционного центр;

- 546 одноместных мельцеровских боксов планируют оборудовать в клинике;

- 15 тысяч исследований в сутки сможет проводить новая лаборатория - этого достаточно для того, чтобы анализы пациентов никуда не пересылать;

- 1 818 сотрудников будут работать в больнице, в том числе 450 врачей и 756 сотрудников среднего медперсонала.

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