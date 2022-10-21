Около жилого комплекса «Царицыно» появится детско-взрослая поликлиника

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Почти на 70 процентов готова новая детско-взрослая поликлиника на улице 6-я Радиальная, владение 7, корпус 3 в Бирюлево Восточном. Здание на 320 посещений в смену будет обслуживать в первую очередь горожан из соседнего жилого комплекса «Царицыно».

«В будущем корпусе продолжаются отделочные работы, установка окон и устройство инженерных сетей», - сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, медучреждение будет отвечать все требованиям нового московского стандарта оснащения поликлиник. Среди них, например, отдельные входы для детей и взрослых, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для пожилых людей, маломобильных граждан и мам с колясками.

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметил глава ведомства. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

КОНКРЕТНО

Общая площадь поликлиники - 11 507 квадратных метров.

На 1 этаже во взрослом отделении разместится вестибюль, зоны приема анализов, выдачи справок и направлений, дежурного врача, аптека и кабинет выдачи рецептов. В детском отделении на первом этаже - вестибюль, игровая, зоны приема анализов, выдачи справок и направлений, кабинет дежурного врача, а также кабинет отделения медпомощи учащимся школ.

На 2 этаже для взрослых - терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, картохранилище, для детей - кабинет здорового ребенка, зона вакцинопрофилактики и кабинеты приема врачей педиатрического отделения.

На 3 этаже для взрослых - врачи специалисты, кабинет функциональной диагностики, для детей - врачи специалисты, кабинет лучевой и функциональной диагностики.

На 4 этаже - зона профилактики для взрослых и для детей. Для детей также кабинеты врачей специалистов.

На 5 этаже - администрация.

Поликлинику оснастят современной медтехникой. Сюда входят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое диагностическое оборудование.