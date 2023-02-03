Подружимся со спортом: где покататься на коньках и лыжах в районе Северного речного вокзала

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ

Парк Дружбы лично мне кажется очень подходящим местом для отдыха с детьми. Причем зимой тоже. Фестивальные пруды покрыты льдом, но над ними нависает множество мостиков, по которым весело бегать. А еще футбольное поле, спортивные площадки, горки, качели и аттракционы: на них интересно полазить даже в минусовую температуру.

И даже лыжные трассы (в парке их две, обе для классического хода) организованы так, чтобы родителям было удобно кататься по ним с детьми. Одна, длиной 400 метров, проложена недалеко от большой спортивной площадки, ориентиром может быть киоск с вафлями и кофе на ул. Фестивальной, 2а ст2. Мимо не пройдете – стоит знак «Место для катания на лыжах» и обозначения старта и финиша (трасса почти закольцована).

Вторая – еще меньше, всего 300 метров. Расположена наискосок от первой – в районе чайхоны на ул. Флотской, 3, эта трасса так же аккуратно обустроена.

Не хотите ехать по проложенным маршрутам? Следуйте за другими лыжниками! Они рассекают прямо по замерзшим озерам, которых в парке шесть. Кто-то – вдоль берега, самые смелые выезжают на середину (но предупреждаем: лед коварен – не повторяйте, будьте осторожны).

Главный минус – проката лыж нет. Киоски «Яспорта» стоят закрыты. Впрочем, не только в этом парке.

КАТОК НА ПОЗИТИВЕ

Хоккейная коробка возле грузинского ресторанчика на ул. Фестивальной, 4а с1 в тот день, когда я гуляла по парку, стояла одинокая, заброшенная и засыпанная снегом.

Работающий каток расположен в центре парка – там, где сосредоточены детские площадки, скульптуры и прогулочные дорожки. Идите на музыку и не ошибетесь. На объявлениях написано, что нужна регистрация, но на деле все проще.

- В том году правила построже были из-за пандемии, сейчас можно просто прийти и на месте купить билет на сеанс, - рассказывает персонал. – За льдом стараемся ухаживать, но сами понимаете, в оттепель его не обновить. Сейчас до -5 хотя бы похолодает, зальем каток по новой, приходите с утра или в воскресенье вечером - народу поменьше будет, вдоволь накатаетесь.

Каток работает по сеансам (10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00, 19.00 – 22.00), прокат коньков есть, в наличии размеры от 24 до 47 (см. «Что почем»).

Вообще место очень приятное: и за счет приветливых «девушек на выдаче», и благодаря музыке, которая звучит из динамиков. Хотя сам каток кажется, скорее, дворовым: да, он большой, но вместо бортиков – сетка, под которой скапливается снег.

Если не умеете кататься, не беда – время от времени здесь проводят мастер-классы, следите за анонсами в соцсетях. Также можно попросить телефон инструктора у девушки в пункте проката и договориться об индивидуальном уроке в удобное для вас время за отдельную плату.

ЧТО ЕЩЕ

Искусственный лед и отлично оборудованный каток можно найти буквально в 15 минутах ходьбы – возле самого Речного вокзала, там, кстати, тоже трижды в неделю проходят занятия с тренером в рамках программы «Мой спортивный район», записаться на них можно бесплатно по ссылке.

Искусственный лед и отлично оборудованный каток можно найти буквально в 15 минутах ходьбы – возле самого Речного вокзала. Фото: Александра БУДАЕВА

На другом берегу Москва-реки – в парке Северное Тушино есть еще один каток. Плюс лыжные трассы. Длинные «народные» идут вдоль берега, специально проложенная, с искусственным снегом и освещением – в центральной части парка между пешеходными дорожками (для ориентира есть координаты точки старта: 55.859128, 37.451182). На центральной площади рядом с парком аттракционов расположен пункт проката – тот же «Яспорт», но при мне он не работал, дозвониться по телефону, указанному там, не удалось.

А еще в парках Дружбы и Северное Тушино проводят квесты и мастер-классы по живописи, мультипликации и созданию разнообразных поделок. За анонсами следите в общей группе парков в соцсетях.

Что почем (руб.)

Вход на каток: в будни дети до 5 лет – бесплатно, дети от 6 до 12 лет – 150, взрослые – 200, в выходные и праздники дети до 5 лет – 100, дети от 6 до 12 – 200, взрослые – 300.

Прокат коньков: 200/час (будни), 250/час (выходные и праздники). В залог попросят 1000 руб. наличными или любой документ, где есть ваше фото.

Помощник фигуриста: 250/30 мин., 350/час

Аренда камеры хранения - 100

Питание:

- в пункте проката: чай – 50, вода – 50, пряники – 70, чипсы – 80

- в киосках на территории парка: чай – от 70, кофе – от 119, пончики – от 79, вафли – от 119, ход-доги – от 189

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