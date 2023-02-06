Есть лишние 830 млн рублей? Можете купить себе клуб-памятник архитектора Мельникова в Москве

Клуб Дорхимзавода им. Фрунзе в Москве продают Фото: Андрей АБРАМОВ

В районе Бережковской набережной на продажу выставили здание работы архитектора Мельникова — бывший клуб Дорхимзавода им. Фрунзе. Отдают за 830 млн рублей. Сегодня памятник авангарда пошловато именуется бизнес-центр «Мельников Плаза». 3050 «квадратов» площади — как какой-нибудь торговый комплекс среднего пошиба.

Мельников разработал клуб по заказу Дорогомиловского химического завода. Построили его в 1928 году, а через год добавили к зданию еще и столовую. В то время всем предприятиям в обязательном порядке предписывалось инвестировать часть доходов в создание таких мест «окультуривания» пролетариев.

Сам химзавод начали строить еще накануне революции 1917 года, а закончили после Гражданской войны. Выпускали красители, серную кислоту и изделия из каучука — все преимущественно для нужд оборонки. После окончания Великой Отечественной в Москве занялись экологией. Вредные производства выносили за город. Поэтому Дорхимзавод, дабы не сильно не коптить небо, перешел на выпуск пластмассы. Его наследник НПО «Пластик» поныне находится в том же квартале, что и клуб Мельникова. Из девяти корпусов остался один: остальные проданы или сданы в аренду.

Заказчики не оценили работу мастера: экстерьер здания еще понравился, но внутри оно показалось абсолютно непрактичным Фото: Андрей АБРАМОВ

ОТ РОК-КЛУБА ДО БАНКА

Чтобы найти творение Мельникова, нужно нырнуть во дворы, идущие от Бережковской набережной (дом 28) — в районе перекрестка с одноименным мостом. Со всех сторон клуб теснят скучные кирпичные коробки административных строений.

В эпоху приватизации его продали. И быть может, новые собственники давно бы избавились от строения, но его еще в 90-х сделали объектом культурного наследия. Уничтожать и переделывать клуб бизнесу нельзя. Только охранять, холить и поддерживать в должном виде. Тут было не все гладко.

С 1994 года в здании рвали струны гитар рокеры клуба «Табула Раса». Через десять лет — пожар. Часть кровли обвалилась. Ремонтировать и реконструировать все закончили только в 2009 году. После собственнику повезло. Большую часть здания взял в аренду банк (остальное — мелкие офисы). Кредиты и вклады клиентам оформляли прямо в бывшем кинозале. Сейчас большинство арендаторов съехали, осталась парочка офисов.

Корреспондент «КП» пришел на порог клуба под видом покупателя. Но то ли лицом не вышел, то ли день был непогожий, встретили не сильно радушно. Экскурсия получилась скомканной. Да и смотреть внутри особо нечего: заурядный офисный ремонт: кабинеты, кабинеты, кабинеты. Малость удивиться можно только многоярусному пространству кинозала. Если знать, что он был тут.

Это столовая, которую к клубу пристроили в 1929 году. Сейчас и тут офисы Фото: Андрей АБРАМОВ

«ОТДАТЬ ПОД ЭЛЕВАТОР»

Восторга от визитов сюда не испытали и век назад. В 1932 году вышел сборник «Архитектура клубного здания. 10 рабочих клубов Москвы». Отдельная глава посвящена распеканию клуба Дорхимзавода. Рабочие покривили светлые лица и постановили: «Не годится для клубной работы. Отдать под элеватор или склад». Расположен далеко от места жительства работников, не очень-то и вместительный.

«Где детский сектор? Где физкультурный зал? Где читальня? Где комната отдыха?» — вопрошали разгневанные химики устами автора статьи.

Ответ у Мельникова был. Он рассчитывал, что зал будет трансформироваться за счет раздвижных и подъемных стен. Одно общее пространство на 370 зрителей делится на три-пять комнат. Только произошел типичный и для нашего времени конфликт: строители исполнить все задумки архитектора не могли или не хотели.

Не нравился рабочим казарменный ремонт помещений (тут претензии не к Мельникову, а к строителям). Всем заводом наскребли «пару пыльных пальм, плохо исполненные портреты вождей, репсовые занавески с узлом захудалого “модерна”, плакаты и лозунги». При этом авангардный облик здания из красного кирпича, с большими окнами, многочисленными лестницами (на самом деле они все пожарные, так как Мельников не хотел делать черные выходы) заказчиков работ устраивал.

Сегодня в здании отлично бы смотрелся какой-нибудь арт-кластер. Однако новым владельцам отбивать 830 млн придется ой как долго.

А так ныне выглядит бывший кинозал. Фото: avito.ru

СПРАВКА «КП»

Опальный авангардист

Константин Мельников родился в семье выходцев из крестьян в 1890 году. В 30 лет стал профессором во ВХУТЕМАСе (главный вуз тех лет, который готовил художников и архитекторов). В 1924 году Мельников конструирует первый саркофаг для тела Ленина, который использовался до 40-х годов (поменяли, так как в нем отражались посетители). Мельников выполнил ряд павильонов СССР на международных выставках. Стал автором семи рабочих клубов и нескольких гаражей для общественного и служебного транспорта.

Во второй половине 30-х Мельникова начинают яро критиковать коллеги: то ли из зависти, то ли решили, что авангардные игрища уже не к месту в сформировавшемся государстве. Архитектор занялся исключительно преподаванием. Уже позже в 60-е годы он пытался участвовать в конкурсах, но даже небольшие его проекты вроде детского кинотеатра на Арбате отклоняли.

Умер 28 ноября 1974 года. Похоронен на Введенском кладбище. В Москве открыт музей Мельниковых (сын Мельникова Виктор был художником). Музей в авангардном цилиндрическом здании по адресу Кривоарбатский переулок, 10 — это дом архитектора, который он сам себе спроектировал и прожил в нем до конца дней.

Прежде, чем музей заработал, долго судились с наследниками. Те требовали архивы мастеров и здание себе. Однако в завещании Виктор Мельников (умер в 2006) все передал Российской Федерации. Сейчас здание на реконструкции.

Это снимок 1929 года: тогда кино зал выглядел так. Фото из книги «Архитектура клубного здания. 10 рабочих клубов Москвы»

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«По такой цене не продать»

Руслан Сухий, сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед»:

- Налицо диссонанс между самим зданием и локацией, в которой оно расположено. Кажется, в окружении автосервисов и ТТК ему неуютно. Его место где-нибудь в районе «Флакона» или «Винзавода». В этом и кроется главная проблема – непонятно для кого здание здесь может быть полезно.

Интересный, выделяющийся из массы строений объект. И площадь адекватная. Как говорят на рынке, «не малыш, но и не переросток». Однако, поскольку здание расположено в промзоне, не хватает инфраструктуры. Сотрудникам даже пообедать сходить некуда. Метро не в пешей доступности.

Для инвесторов статус «объекта культурного наследия регионального значения» – это всегда дополнительное обременение. При желании здание не получится как-то переделать, чтобы повысить ликвидность: нельзя что-нибудь пристроить, надстроить, снести. Соответственно, ценность таких объектов в сравнении со схожими, но без охранного статуса, всегда будет ниже.

Минусы значительно перевешивают преимущества. Да и цена явно завышена. В пересчете на квадратный метр полезной площади (за вычетом коридоров, подвалов и т.п.), цена перевалит отметку в 350 тысяч рублей за «квадрат». За такие деньги можно присмотреть офис в Москва-Сити.

Если рассматривать объект как готовый арендный бизнес, то цена до 400 млн за все здание — потолок.

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