В Москве зацвели «Трубы ангелов», сирень и пальма: где искать весну в начале февраля

Уже к этим выходным, к 11 февраля в «Аптекарском огороде» зацветут тысячи тюльпанов

Световой день в столице прибавился, но зима никуда уходить пока не собирается и то и дело посылает горожанам свинцовое небо, промозглый ветер и метели. Если терпеть все это уже невмоготу, отправляйтесь подышать весной. А кое-где даже можно окунуться в лето. В московский оранжереях начинают цвести не только экзотические пальмы да ананасы, но и любимые многими сирень и тюльпаны.

АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД: РЕПЕТИЦИЯ ВЕСНЫ

Уже к этим выходным, к 11 февраля в «Аптекарском огороде» зацветут тысячи тюльпанов, ландышей, нарциссов, гиацинтов, а еще сирень, сакура – и все это на два месяца раньше положенных в природе сроков. А почему? Да потому что в субтропической оранжерее весна наступила уже сейчас! Там даже пальма зацвела!

- Пальма Хамеропс приземистый (Chamaerops humilis) родом из Средиземноморья, у нас в оранжерее это первое в жизни цветение, - рассказывают сотрудники «Аптекарского огорода». Они уже выложили в соцсети фото диковинного желтого цветка, однако снимок не передает аромата и атмосферы. Для этого на эту экзотику посмотреть нужно самим.

9 и 10 февраля Субтропическая оранжерея будет для закрыта, там наведут последний лоск, и с субботы, 11 февраля экспозицию можно будет увидеть во всей ее красе.

Где: пр.Мира, 26 ст1

Когда: ежедневно с 10 до 20 часов.

Цена вопроса (в руб.): в будни – 300, в выходные и праздники – 400, подробности на сайте.

ЦАРИЦЫНСКИЕ ОРАНЖЕРЕИ: МОНСТЕРА УДИВЛЯЕТ ОГУРЦАМИ

В Виноградной оранжерее цветет и пахнет цитрусовый сад: мандариновые, лимонные деревья, бергамот и померанец – только представьте себе ароматы, которые витают там!

А в Первом оранжерейном комплексе можно увидеть «кавалерскую звезду» - это цветок под названием пассифлора, который в Россию привезли когда-то из Азии и Южной Америки. Там же цветут гиппеаструмы («выходцы» из амазонских лесов), бругмансия (ее еще называют «Трубами ангелов из-за того, как выглядят цветки) и… монстера деликатесная. Это лиана, плоды которой похожи на жутковатые огурцы. Те счастливчики, что их пробовали, утверждают, что «огурцы» сладкие, но в Москве на вкус их вряд ли кто-то это проверял.

Только представьте себе ароматы, которые витают там!

Там же, в Царицынских оранжереях, но во втором «тропическом» корпусе можно увидеть диво-дивное: цветущий ананас. А еще фуксии, эсхинантус и… гибискус китайский – сотрудники оранжерей уверяют, что это красивейший цветов на планете. Стоит проверить это самим.

Где: ул.Дольская, 1

Когда: ср., чт. - 10:00—18:00, пт., сб. - 10:00—20:00, вс. 10:00—18:00, пн., вт. - выходной

Цена вопроса (в руб.): взрослые – 250, дети от 7 до 17 лет, пенсионеры – 130, подробности на сайте.

ФЛОРАРИУМ В ЗАРЯДЬЕ: ПОРА КЛУБНИКИ И ИНЖИРА

Экспериментальная оранжерея выстроена в форме воронки и включает в себя растения, которые представлены в разных регионах России с учетом географии: от Калининграда к Дальнему Востоку. Вот только особые условия внутри позволяют растениям забыть о таких условностях, как климат или времена года к огромному удовольствию посетителей.

Экспериментальная оранжерея выстроена в форме воронки

Потому что где еще в феврале вы увидите спеющую клубнику? А инжир с томатами и тыквой? А лимоны с кабачками?

Но это еще что! Одновременно с этим во «Флорариуме» сейчас цветут розы, хризантемы, гвоздики, фиалки, астры, герани, бегонии, подсолнечник и много чего еще. Всего и не перечесть – проще прийти и посмотреть самим.

Где: ул. Варварка,6 ст1

Когда: вт.-вс - 11.00—19:00, пн. – санитарный день

Цена вопроса (в руб.): взрослые – 250, дети от 7 до 18 лет, пенсионеры и студенты – 200, подробности на сайте.

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