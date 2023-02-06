Выгораживала любовника постарше? Как 13-летняя школьница забеременела от 14-летнего двоюродного брата

Больше всего многих шокировало, что девочка и ее родные решили, что она будет рожать Фото: Shutterstock

Стали известны новые подробности громкой истории о 13-летней беременной школьнице из подмосковных Люберец. Напомним, мама девочки узнала о ее беременности, когда повела на осмотр к гинекологу. Начали выяснять, как это случилось и кто отец. И тут… Как оказалось, несколько месяцев назад школьница завела шуры-муры с двоюродным братом, который немногим старше - ему всего 14. Подросток несколько раз заходил к родным в гости. Однажды родителей дома не оказалось…

Известно, что полиция уже передала материалы в Следственный комитет. Там проводят проверку.

- Да, на первом этапе была версия, что на самом деле девочка могла забеременеть не от сверстника, а от человека постарше, которого по какой-то причине семья могла выгораживать, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Эту информацию проверяли. Но она не подтвердилась.

- Семьи детей - маргинальные?

- Нет. Вполне обеспеченные и положительные семьи.

Больше всего многих шокировало, что девочка и ее родные решили, что она будет рожать. Это, впрочем, может объясняться и медицинскими показаниями. Беременность находится на позднем сроке, аборт делать уже нельзя.

По словам знакомых двух семей, оказавшихся в эпицентре скандала, родители двух подростков в итоге с положением дел смирились.

- Они договорились, что после рождения ребенка растить его будут обе семьи. Понятно, что жить малыш будет в семье девочки. Но и семья мальчика будет помогать. В том числе финансово. Поначалу ругались, конечно. Но потом развели руками: «Что тут уже поделать, если сложилась такая ситуация…» Конечно, родители не собирались становиться бабушками и дедушками настолько рано. Но делать нечего.

При этом селить люберецких «Ромео и Джульетту» под одной крышей взрослые тоже не собираются. Тем более, что мальчик и девочка являются кровными родственниками.

- Переживают за здоровье будущего ребенка. Пока УЗИ никаких патологий не показывает. Дай бог, чтоб так и было, - продолжает тот же знакомый.

В Уголовном кодексе есть часть 3 статьи 134 - «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Это от 3 до 10 лет лишения свободы. То есть, юного горе-любовника теперь могут посадить?

- Да, в России уголовная ответственность наступает с 14 лет. Однако есть несколько нюансов, - объясняет KP.RU адвокат Александр Карабанов. - Во-первых, в Уголовном кодексе перечислены преступления, за которые могут посадить молодого человека, которому уже исполнилось 14 лет, но еще нет 16. Статьи 134 в этом списке нет. Есть статья 131 («Изнасилование»), но в данном случае девочка, насколько я понимаю, подтверждает, что у них все было по согласию. Следовательно, родителям обоих детей тоже ничего не грозит, поскольку никакого преступления с точки зрения закона не было.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2021 году в Москве случилась похожая история. Правда, там маленькая мама была еще моложе - забеременела в 12 лет, а в 13 уже родила. А отцом ребенка оказался парень, которому на момент их интимной связи было 18 лет. Школьница уверяла, что обманула понравившегося ей молодого человека, накинув себе несколько лет. А тот поверил, потому что малолетняя барышня по комплекции была намного крупней сверстниц…

Сейчас девочка продолжает учиться в школе (седьмой класс!), а ее ребенка помогает воспитывать мама. Отец малыша сначала обещал жениться, потом пропал, потом снова начал приходить. Параллельно шло расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» (до 10 лет колонии). Однако дело в итоге пришлось закрыть. Летом прошлого года парень трагически погиб. Напился с друзьями, забрался на крышу электрички и случайно зацепился рукой за провод под напряжением. Тело рухнуло с крыши электрички прямо под едущий навстречу поезд.

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