«Я ее убила»: пятиклассница заманила сверстницу в школьный туалет, чтобы хладнокровно зарезать

Кареты скорой помощи у Лицея №10.

Жуткая история из подмосковных Химок. Этим утром из Лицея №10 в реанимацию привезли 11-летнюю девочку с ножевыми ранениями.

- Нанесены удары ножом в область шеи и груди, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Девочку нашли на полу в туалете - она плакала, пытаясь закрыть раны руками.

Того, кто это сделал нашли сразу. Точнее, она сама нашлась. На третьем уроке в один из классов на третьем этаже вошла пятиклассница Настя (имя изменено) с перепачканным кровью ножом в руке и, будто в неадеквате, совершенно спокойно сказала:

- Я ее убила...

Как стало известно KP.RU, девочки учатся в одном классе. Во время урока одна из них (та, что в итоге ранена) попросилась у учителя в туалет. Спустя минуту руку подняла другая (та, которая потом ходила с ножом) и тоже отпросилась.

- По предварительной информации, причиной нападения могла стать ссора между двумя девочками, - продолжает источник. - Нож был принесен из дома. Чуть позже девочку, которая напала на одноклассницу, будут опрашивать в присутствии родителей и детского психолога.

Ребята из лицея уверяют, что Настю до этого случая считали тихоней. Якобы ни с кем в конфликты она не вступала.

К слову, криков из туалета в момент нападения не слышали даже ученики классов, которые находятся буквально через стену.

Настю (на фото) до этого случая считали неконфликтной тихоней.

- В наш класс прямо на уроке вошел сотрудник администрации школы и что-то сказал учительнице. Все услышали, что ранена девочка, - рассказал KP.RU один из лицеистов. - Педагог ушла, сказав, чтоб мы сидели тихо. Многие занервничали - не понимали, что происходит. Потом раньше времени прозвенел звонок, но нам сказали не выходить из классов. Потом мы узнали, что в это врем врачи выносили раненую на носилках из школы. Учителя не хотели, чтобы дети видели ее в крови...

По словам источника, пострадавшая девочка сейчас находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

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