«Вернулась в класс, держа окровавленный нож»: За что пятиклассница из Химок изрезала лучшую подругу в школьном туалете

Раскрыты новые подробности жуткого нападения в химкинском лицее №10. Фото: СОЦСЕТИ

Раскрыты новые подробности жуткого нападения в химкинском лицее №10. Напомним, сегодня утром оттуда привезли в реанимацию 11-летнюю девочку с ножевыми ранениями. Как стало известно, на пятиклассницу напала в туалете ее сверстница. После чего вошла в класс (уже шел урок), показала учительнице нож и сказала: «Я ее убила…»

Установлено, что нож девочка Настя (имя изменено) принесла из дома. Нападение на Свету (имя также изменено), судя по всему, планировала заранее. Хотя одноклассники считали ее всегда тихоней.

Как стало известно, допрошены родители девочек и педагоги.

- Все говорят, что раньше Настя и Света были едва ли не лучшими подругами, ходили друг к другу в гости, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Однако в третьем классе между ними произошел разлад. Из-за мальчика. Им нравился один и тот же мальчик, включился режим соревновательности. Сначала просто не разговаривали друг с другом. Потом иногда могли сцепиться по пустяшному поводу. Но никто не ожидал, что может дойти до такого…

По словам нашего собеседника, задержанная после нападения девочка находится в полной прострации.

Установлено, что нож девочка Настя (имя изменено) принесла из дома.

- Выглядит как не вполне адекватная, - уточняет источник.

Ее повезли на медосвидетельствование. Затем школьницу должен будет осмотреть и психиатр.

Уточняется, что обе девочки - из благополучных семей. Ни на каких учетах родители Насти и Светы не состоят.

Раненая девочка продолжает находиться в реанимации. У нее многочисленные ножевые ранения на лице, шее и груди.

- На данный момент состояние девочки оценивается как крайне тяжелое, - сообщили KP.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. - Пациентка госпитализирована и медицинская помощь оказывается в полном объеме.

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области:

«По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ). В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели».

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Что грозит 11-летней девочке за покушение на убийство?

Напомним, в России возраст наступления уголовной ответственности - 14 лет. То есть, более юных людей за преступления не сажают.

- Девочка в силу своего малолетнего возраста уголовной ответственности не понесет, - подтвердил KP.RU адвокат Александр Карабанов. - Но тем не менее это основание для того, чтобы в рамках доследственной проверки сотрудники СК и комиссии по делам несовершеннолетних очень глубоко начали изучать эту семью, условия воспитания ребенка, как родители выполняют функции воспитания. И безусловно, если ребенок склонен к такой агрессии - все предпосылки идут из дома. Родители в любом случае будут нести материальную ответственность за любой ущерб, который возник в ходе данного преступления - это компенсация расходов на лечение, компенсация морального вреда. Если в ходе проверки будет установлено, что родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанность по воспитанию девочки, может быть поставлен вопрос и о лишении их родительских прав - в таком случае ребенка направят в специальное учебно-воспитательное учреждение.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Я ее убила»: В Химках пятиклассница зарезала сверстницу, заманив ее в туалет

Жуткая история из подмосковных Химок. Этим утром из Лицея №10 в реанимацию привезли 11-летнюю девочку с ножевыми ранениями. (подробнее)