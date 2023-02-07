«Называли меня неудачником»: Московский мажор рассказал, за что убил родителей-пенсионеров

Алексей Коновалов сознался в убийстве родителей. Сегодня суд арестовал его до 6 апреля

Стали известны новые подробности двойного убийства четы пенсионеров на юго-западе Москвы. Напомним, утром 6 февраля в квартире на Ленинском проспекте обнаружили тела 72-летнего Виктора Коновалова и его 74-летней супруги Валентины. У обоих многочисленные ножевые ранения.

Стариков нашел сын. 50-летний Алексей рассказал, что в то утро не мог дозвониться родителям, приехал и обнаружил дверь открытой. А внутри - они.

Первая версия - ограбление. Коновалов-младший сообщил, что из квартиры пропали кое-какие ценности и деньги. Но поведение мужчины сразу показалось странным. Он заметно нервничал. Когда стало известно, что пожилая пара предположительно была убита накануне вечером, не смог внятно сказать, где он сам в это время находился. Посмотрели по камерам - а ведь он приходил вчера…

Спустя пару часов Алексей Коновалов сознался в убийстве родителей. Сегодня суд арестовал его до 6 апреля.

- У мужчины был с родителями затяжной многолетний конфликт, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Убитый пенсионер в свое время был в свое время сотрудником одного из секретных ведомств. Хорошая зарплата, престижный район, дом - полная чаша. Сын семейной пары рос, как бы это сейчас назвали, мажором. По словам знакомых, отец его в свое время и в институт устраивал, а после - на работу в различные учреждения. И нигде он не мог долго удержаться. Еще и в долги влезал.

На допросе Алексей Коновалов сообщил: «Родители называли меня неудачником. Требовали, чтобы я сам искал работу. Из-за этого мы и ссорились».

Вечером 5 февраля мужчина приехал к отцу с матерью на Ленинский проспект. И они снова поссорились. Сидели на кухне с матерью, та опять начала ругать непутевого сына: семьи нет, с работой снова проблемы… Коновалов схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Когда на шум из комнаты вышел отец, начал бить и его.

- После этого, он вымыл нож, губкой вытер следы крови с обуви, положил губку и нож в пакет, который выбросил после того как покинул квартиру, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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