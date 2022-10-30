Московский художник Данила Shozy рассказал, как его мурал в Балашихе копирует цвет неба вокруг

В здании будто появилось зеркало, отражающее небо вокруг. Фото: предоставлено Данилой Шмелевым

14-этажный дом в Балашихе стал настоящей звездой соцсетей. Теперь его именуют «Дом-обманка». А все благодаря муралу, который в рамках фестиваля «Культурный код» недавно нарисовал столичный художник Данила Shozy Шмелев. Увидеть его можно на фасаде дома №7 по ул.Новой.

В чем вся соль? 3-d эффект создает впечатление, будто балконы смяты чье-то гигантской рукой, а в самом здании будто появилось зеркало, отражающее небо вокруг.

Вот так преобразился дом №7 по улице Новой в подмосковной Балашихе. Фото: предоставлено Данилой Шмелевым / Яндекс.Панорамы

- Такого эффекта удалось добиться при помощи хромовой краски, - объяснил корреспонденту kp.ru Данила Shozy. - Впервые я ее использовал в 2019 году, но в этом году — впервые покрыл ею такую большую площадь. Там примерно 45 кв метров.

Как это работает? Краска отражает не небо, а его цвет. То есть, допустим, облака на ней будет не видно. Также, если часть неба закрыта тучами, а вторая — голубая, возможны удивительные эффекты. Их жителям Балашихи наверняка удастся разглядеть в ближайшее время.

Реализация задумки заняла 11 дней. Фото: предоставлено Данилой Шмелевым

- Реализация задумки заняла 11 дней, при этом мне помогал ассистент Алексей Таракин, - рассказал Данила Shozy. - Фасад к покраске готовили не мы, но он был сделан неплохо, поэтому рисунок должен продержаться довольно долго — лет 10, наверное. Мы нанесли фоном специальную фасадную краску, балконы прорисованы итальянским аэрозолем, небо — хромом.

Всего в рамках фестиваля «Культурный код» в Москве художники украсили рисунками более полусотни объектов в самых разных стилях. Кроме того, была благоустроена территория вокруг жилых домов.