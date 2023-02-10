Загрутдинов: В 2024 году в Крюково построят два жилых корпуса по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
Зеленоград обновляется по программе реновации. Перемены уже затронули один из его районов - Крюково.
«На Заводской улице, дом 14 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас возводится надземная часть здания».
По его словам, здание состоит из двух отдельно стоящих корпусов разной высоты. Их построят по индивидуальному проекту. Одно строение будет в форме буквы П. Другое разместят под углом к первому. Благодаря этому жильцы получат закрытый внутренний двор. А под ним разместится подземная одноуровневая автостоянка.
КОНКРЕТНО
Новостройка в Крюково будет выглядеть так:
- фасады - с отделкой бетонными и фиброцементными плитами. Лицевую часть корпусов оформят в кирпичном цвете, а внутреннюю — в серо-бежевом. Такой рельефный геометрический узор будет выделять здание среди соседних строений;
- 477 квартир (однокомнатных – 94, двухкомнатных – 295, трёхкомнатных – 77, четырехкомнатных - 11). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилые первые этажи - на них могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;
- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
В благоустроенном дворе:
- две детские игровые площадки;
- спортивная площадка;
- места для отдыха;
- газоны, цветники, деревья и кустарники.
НА ЗАМЕТКУ
Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.
Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.