Загрутдинов: В 2024 году в Крюково построят два жилых корпуса по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Зеленоград обновляется по программе реновации. Перемены уже затронули один из его районов - Крюково.

«На Заводской улице, дом 14 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас возводится надземная часть здания».

По его словам, здание состоит из двух отдельно стоящих корпусов разной высоты. Их построят по индивидуальному проекту. Одно строение будет в форме буквы П. Другое разместят под углом к первому. Благодаря этому жильцы получат закрытый внутренний двор. А под ним разместится подземная одноуровневая автостоянка.

КОНКРЕТНО

Новостройка в Крюково будет выглядеть так:

- фасады - с отделкой бетонными и фиброцементными плитами. Лицевую часть корпусов оформят в кирпичном цвете, а внутреннюю — в серо-бежевом. Такой рельефный геометрический узор будет выделять здание среди соседних строений;

- 477 квартир (однокомнатных – 94, двухкомнатных – 295, трёхкомнатных – 77, четырехкомнатных - 11). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - на них могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

В благоустроенном дворе:

- две детские игровые площадки;

- спортивная площадка;

- места для отдыха;

- газоны, цветники, деревья и кустарники.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.