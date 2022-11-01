Новые подробности самоубийства ресторатора Асланяна в Москве: Суды и миллионные долги за суши и роллы

Тело ресторатора Артема Асланяна было обнаружено во дворе элитного жилого комплекса 31 октября.

Сайту KP.RU стали известны новые подробности гибели известного московского ресторатора Артема Асланяна. Напомним, тело 39-летнего предпринимателя вчера было обнаружено во дворе элитного жилого комплекса «Воробьевы горы».

Асланян являлся учредителем десятка компаний, связанных с ресторанами и сетями быстрого питания. Его основные активы - сеть «Истанбул кебаб» (около 15 точек по Москве, цены на продукцию - выше рынка, например, донер с говядиной стоит около 400 рублей), премиум-доставка японских блюд и морепродуктов на льду «Блюфинн» (порция из 6 роллов с тунцом - 1690 рублей, ассорти суши - 5950) и еще несколько компаний.

- Асланян и его сожительница жили в одной из квартир на территории ЖК «Воробьевы горы», - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Перед самоубийством бизнесмен отправил своей матери смску, в которой пожаловался, что устал от проблем. Мама живет в другом городе - она пыталась дозвониться сыну, но трубку он уже не брал. Пенсионерка переслала сообщение сожительнице сына и попросила ее узнать, что случилось. Женщина вышла во двор. И уже там стало известно, что Артем Асланян покончил с собой. Дворник слышал хлопок, прибежал на звук и первым обнаружил тело.

- Самоубийство - единственная версия?

- Эта версия уже подтвердилась. Есть записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что никого больше рядом с Асланяном не было.

Причиной суицида источник называет накопившиеся проблемы в бизнесе.

Корреспонденту KP.RU удалось на сайте Арбитражного суда Москвы упоминания о трех исках, предъявленных в нынешнем году к главной компании Асланяна «Москоу Фуд», через которую шли закупки продуктов для его сетей. Один из поставщиков отсудил у фирмы более 3 млн рублей. Согласно опубликованным в открытых источниках документам, компания с декабря 2021-го по март 2022-го отгружала «Москоу Фуд» рыбу и морепродукты (для премиум-роллов и суши), но деньги за этот период так и не получила. Погасил ли Асланян этот долг, неизвестно. Также суд удовлетворил иск и другого поставщика, которому фирма бизнесмена задолжала около 650 тысяч рублей. Третий иск от 2022 года (от фирмы, которая поставляла одноразовую упаковку) еще не начали разбирать. А в 2021 году тот же Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к фирме Артема Асланяна, которая занималась непосредственно доставкой и владеет небольшим парком авто - по долгам за парковку. Сумма иска - около 400 тысяч рублей.

- По словам близких, в последнее время у предпринимателя действительно накопилось множество долгов, которых ему нечем было платить, - сообщил источник KP.RU. - Но при этом все эти фирмы продолжают работать. Асланян фигурировал в этих ООО как учредитель, но посты генеральных директоров в них занимают несколько его приближенных.