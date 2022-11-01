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1 ноября 2022 10:59

Новые подробности самоубийства ресторатора Асланяна в Москве: Суды и миллионные долги за суши и роллы

Перед смертью предприниматель отправил маме прощальную смску
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Тело ресторатора Артема Асланяна было обнаружено во дворе элитного жилого комплекса 31 октября.

Тело ресторатора Артема Асланяна было обнаружено во дворе элитного жилого комплекса 31 октября.

Сайту KP.RU стали известны новые подробности гибели известного московского ресторатора Артема Асланяна. Напомним, тело 39-летнего предпринимателя вчера было обнаружено во дворе элитного жилого комплекса «Воробьевы горы».

Асланян являлся учредителем десятка компаний, связанных с ресторанами и сетями быстрого питания. Его основные активы - сеть «Истанбул кебаб» (около 15 точек по Москве, цены на продукцию - выше рынка, например, донер с говядиной стоит около 400 рублей), премиум-доставка японских блюд и морепродуктов на льду «Блюфинн» (порция из 6 роллов с тунцом - 1690 рублей, ассорти суши - 5950) и еще несколько компаний.

- Асланян и его сожительница жили в одной из квартир на территории ЖК «Воробьевы горы», - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Перед самоубийством бизнесмен отправил своей матери смску, в которой пожаловался, что устал от проблем. Мама живет в другом городе - она пыталась дозвониться сыну, но трубку он уже не брал. Пенсионерка переслала сообщение сожительнице сына и попросила ее узнать, что случилось. Женщина вышла во двор. И уже там стало известно, что Артем Асланян покончил с собой. Дворник слышал хлопок, прибежал на звук и первым обнаружил тело.

- Самоубийство - единственная версия?

- Эта версия уже подтвердилась. Есть записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что никого больше рядом с Асланяном не было.

Причиной суицида источник называет накопившиеся проблемы в бизнесе.

Корреспонденту KP.RU удалось на сайте Арбитражного суда Москвы упоминания о трех исках, предъявленных в нынешнем году к главной компании Асланяна «Москоу Фуд», через которую шли закупки продуктов для его сетей. Один из поставщиков отсудил у фирмы более 3 млн рублей. Согласно опубликованным в открытых источниках документам, компания с декабря 2021-го по март 2022-го отгружала «Москоу Фуд» рыбу и морепродукты (для премиум-роллов и суши), но деньги за этот период так и не получила. Погасил ли Асланян этот долг, неизвестно. Также суд удовлетворил иск и другого поставщика, которому фирма бизнесмена задолжала около 650 тысяч рублей. Третий иск от 2022 года (от фирмы, которая поставляла одноразовую упаковку) еще не начали разбирать. А в 2021 году тот же Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к фирме Артема Асланяна, которая занималась непосредственно доставкой и владеет небольшим парком авто - по долгам за парковку. Сумма иска - около 400 тысяч рублей.

- По словам близких, в последнее время у предпринимателя действительно накопилось множество долгов, которых ему нечем было платить, - сообщил источник KP.RU. - Но при этом все эти фирмы продолжают работать. Асланян фигурировал в этих ООО как учредитель, но посты генеральных директоров в них занимают несколько его приближенных.

ЧППроисшествия: ЧП