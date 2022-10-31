Ресторатор Артем Асланян покончил с собой в Москве из-за проблем с бизнесом

Ресторатор Асланян застрелился в Москве из-за проблем с бизнесом

Предприниматель Артем Асланян, учредитель ряда компаний в сфере ресторанного бизнеса, покончил с собой в элитном московском ЖК «Воробьевы горы».

Перед смертью бизнесмен написал сообщение матери. В нем он признался, что ему все надоело, в том числе и накопившееся большое количество забот. Эту информацию KP.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной самоубийства стали проблемы в бизнесе.

Артем Асланян был учредителем таких компаний, как «Истанбул Кебаб», «Блюфин Москва Сити», «Москоу Фуд», «Курская Площадь» и «Парк Менеджмент». 29 октября он отпраздновал свой 39-ый день рождения.

Ранее в центре Москвы нашли мертвым ветерана ФСБ генерал-майора Евгения Лобачева. Как писал KP.RU, рядом с телом 76-летнего мужчины было оружие. Причины и обстоятельства смерти не разглашались, но известно, что в последнее время перед смертью ветеран сильно болел, а также столкнулся с финансовыми трудностями.