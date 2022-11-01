В здании взрослой поликлиники в Измайлове завершился монтаж лифтов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы в Измайлово появится новое здание взрослой поликлиники. Корпус на 750 посещений в смену разместится на Измайловском проспекте.

«Здание готово на 89 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В нем завершился монтаж лифтов, продолжаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и наружных сетей. Строители приступили к благоустройству территории».

По его словам, медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медпомощи. Это значит, что пациенты получат специализированную высококвалифицированную медико-санитарную помощь с использованием современного высокотехнологического оборудования, расходных материалов и медикаментов.

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметил глава ведомства. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

КОНКРЕТНО

Амбулатория в Измайлове строится по новым стандартам оснащения поликлиник. Сюда входят зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, удобные маршруты для маломобильных граждан и пожилых людей. Фасады здания также будут оформлены по единой концепции программы «Новый московский стандарт поликлиник».

В пятиэтажном здании разместятся:

- зоны дежурного врача и выдачи больничных листов;

- кабинеты лучевой и функциональной диагностики;

- места для отдыха и комфортного ожидания;

- кабинеты врачей специалистов;

- терапевтическое отделение;

- кабинеты эндоскопии, профилактики, реабилитации;

- администрация и служебные зоны.