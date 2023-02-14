До конца года в Москве откроют более 40 километров выделенных полос

Скоро специальных полос для наземки станет больше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По городу - с ветерком! Для тех, кто выбирает общественный транспорт, поездки во многих районах столицы ускоряются. Как только на дороге появляется новая выделенка, наземные маршруты начинают работать быстрее. В столичном Дептрансе уточняют, что экономия времени в пути в среднем составляет 10 минут. Скоро специальных полос для наземки станет больше.

«В 2023 году запустим более 40 километров новых полос, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - В ближайшее время они появятся в Северном и Юго-Западном округах».

Например, первые три километра уже выделили в январе на Волоколамском шоссе (см. «Конкретно»). Благодаря этому ускорились 11 маршрутов. Например, автобусы м1 и 412 стали проезжать некоторые участки на 3 минуты быстрее. От этого немного полегчало более чем 100 тысячам пассажиров. С марта запустят ещё две выделенки (см. ниже).

Остальные выделенные полосы проектируются. Для них обычно выбирают дорожные участки, по которым проходят десятки самых популярных у жителей маршрутов наземки. По данным Дептранса, запуск одной выделенки в среднем повышает скорость движения на 30 процентов. А на некоторых отрезках машины разгоняются в два и более раз шустрее. Плюс ко всему и аварий с городским транспортом на таких участках становится меньше - до 30–40 процентов.

КОНКРЕТНО

Обособленные полосы для наземки…

Открылись с 19 января на Волоколамском шоссе:

- от Сосновой аллеи до съезда на Волоколамское шоссе (разворотная эстакада над Тушинским тоннелем). Длина - 760 метров;

- от Волоколамского шоссе, д. 52, корп. 1, стр. 1 до Тушинского тоннеля. Длина - 1 километр;

- от остановки «Улица Панфилова» до 3-го Красногорского проезда. Длина - 800 метров;

- между улицами Академика Курчатова и Панфилова. Длина - 950 метров;

- между Проектируемыми проездами № 1895 и № 1064. Длина - 200 метров.

Запустят с 4 марта:

- в Библиотечном проезде - от трассы М-11 до Октябрьского путепровода. Длина - 600 метров;

- на Озерной улице - от остановки «Культурный центр «Дельфин» до Никулинской улицы. Длина - 450 метров.

ЦИФРЫ

В 2022 году в Москве открылись 44 новые выделенные полосы. Их общая длина - более 43 километров.

Всего городе работает свыше 400 километров выделенок. По этим линиям ездят более 460 маршрутов общественного транспорта. Ими пользуются более 2,4 миллиона пассажиров.