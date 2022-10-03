Пять новых выделенных полос ускорят движение автобусов в ЮАО, ЮЗАО и Новой Москве

Выделенные полосы позволяют сократить время проезда по участку в 2-3 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 23 октября к 116 выделенным для общественного транспорта полосам в столице добавятся еще пять, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Они расположены на юге и юго-западе города, а также в Новой Москве.

Длина новых участков составит от 250 метров до 7,5 километра. В последнем случае речь идет об отрезке на Филатовском шоссе между станциями метро «Прокшино» и «Филатов Луг». Здесь находятся несколько новых жилых кварталов, до которых трудно добраться от метро пешком Автобусы и электробусы пяти маршрутов ходят с периодичностью в 4 минуты, за сутки транспорт перевозит свыше 12 тысяч пассажиров. Теперь этот процесс ускорится.

Чаще станут ходить автобусы по Каховке и улице Наметкина между Севастопольским проспектом и Профсоюзной улицей. Если раньше пассажиры ждали 10 минут, то теперь периодичность составит 5 минут.

Длиннее станет выделенная полоса на Профсоюзной от перекрестка с улицей Генерала Тюленева в сторону центра ее протяженность составит 250 метров. Если ранее общественный транспорт проезжал это расстояние за три минуты, то теперь этот показатель сократится до одной минуты.

Впервые сделают выделенную полосу на улице Академика Янгеля на юге Москвы. Пока изменения коснутся только отрезка между перекрестком с Чертановской улицей и пересечением с Кировоградской длиной 450 метров.

Пятая выделенная полоса появится в начале улицы Мусы Джалиля. Она протянется от Хордового проезда на 590 метров - до остановки «Продмаг». По участку идут два автобусных маршрута. Они проедут его за три минуты вместо пяти, как было ранее. Как сообщал KP.RU ранее, с 23 сентября в Москве начали действовать шесть новых выделенных полос.